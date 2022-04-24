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Стадион Тхиенчыонг в провинции Намдинь готов к SEA Games 31

Провинция Намдинь разработала планы безопасности, дорожного движения и здравоохранения в дни матчей. Помимо спортсменов, планируется принять около 600 делегатов.
  Стадион Тхиенчыонг в Намдине. Фото: laodong.vn  

Стадион Тхиенчыонг в провинции Намдинь уже готов принимать игры группы B мужского футбола на предстоящих 31-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), по словам До Динь Зиема, представителя организационного совета провинции.

В группу входят Таиланд, Малайзия, Сингапур, Камбоджа и Лаос.

Провинция Намдинь разработала планы безопасности, дорожного движения и здравоохранения в дни матчей. Помимо спортсменов, планируется принять около 600 делегатов.

SEA Games 31, посвященные теме «За укрепление Юго-Восточной Азии», пройдут в Ханое и 11 населенных пунктах с 12 по 23 мая. В них будут представлены 40 видов спорта и 526 мероприятий, и ожидается, что они соберут около 10.000 участников. Двухгодичное мероприятие было первоначально запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за воздействия пандемии COVID-19.

ВИА

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