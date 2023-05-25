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Ставки продолжают падать, недвижимость ждет возврата денежного потока
Комментируя массовое снижение ставок банками в последнее время, г-н Кан Ван Лык - экономист, член Национального консультативного совета по финансово-денежной политике, сказал, что это положительный момент для рынка недвижимости, поскольку снижение ставки по кредиту будут иметь три положительных эффекта как для продавца, так и для покупателя: давление на капитальные затраты для инвесторов будет снижено. Оттуда инвесторы могут предложить более привлекательную политику продаж, способствуя повышению ликвидности на рынке недвижимости. В то же время у них больше ресурсов для завершения незавершенных проектов, а также запуска новых проектов. Таким образом, рынок пополнится новым предложением. Снижение ставки также повышает спрос на рынке недвижимости.
С марта 2023 года по настоящее время Государственный банк провел три последовательных корректировки по снижению операционных процентных ставок для поддержки бизнеса и экономики. После этого шага коммерческие банки одновременно снизили процентные ставки по депозитам. В настоящее время есть сигналы о возвращении денег, ставки по облигациям, межбанковские ставки, ставки по депозитам снизились, клиенты получили доступ к новым кредитам со ставками около 10-11% и даже ниже.
Опрос Ассоциации брокеров по недвижимости Вьетнама (VARS) показал, что только в 2022 году общая сумма вкладов организаций и частных лиц в банковскую систему увеличилась почти на 900 трлн донгов, сумма депозитов в четвертом квартале 2022 года составила 46%, а вклад физических лиц составляет 565 триллионов донгов, или 65%.
Г-н Фам Ань Кхой, Исследовательский институт экономики, финансов и недвижимости Dat Xanh Services (FERI), член рабочей группы по исследованию рынка VARS, прокомментировал, что третий квартал 2023 года станет поворотным моментом, когда придет срок погашения крупной суммы депозитов. Это также будет решающий момент в возвращении денежного потока на рынок недвижимости.
Председатель VARS Нгуен Ван Динь подтвердил, что снижение процентных ставок является хорошим сигналом для рынка недвижимости, решается проблема с ликвидностью.
«Если смотреть оптимистично, рынок недвижимости начнет активизироваться с конца второго квартала - начала третьего квартала этого года», — прогнозирует Динь.