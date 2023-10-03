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Ставки по депозитам резко снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
В частности, по данным опроса 1 октября 2023 года, самая высокая процентная ставка по депозитам на срок 12 и 13 месяцев в VPBank составляет всего 5,5% годовых вместо прежних 5,8%. Для депозитов сроками от 6-9 месяцев ставки снизились с 5,3% годовых до 5,1%. Данная процентная ставка также применяется VPBank на длительные сроки 15, 18, 24 и 36 месяцев.
В банке ACB мобилизационная процентная ставка по депозитам до 200 миллионов донгов сроком 6-9 месяцев снизилась с 5-2-5,3% годовых 5-5,1% . Для депозитов от 200 миллионов донгов до 1 миллиарда донгов к вышеуказанной процентной ставке добавляется 0,1% годовых. Аналогичным образом, ставки для депозитов на сумму 1 миллиард донгов и более будут добавляться 0,05% годовых.
Между тем, банк ACB сохранил 12-месячную процентную ставку без изменений на уровне 5,5% годовых.
В Bac A Bank максимальная процентная ставка по депозитам снизилась с 6,4% годовых до 6,25%, применимая к депозитам на сумму от 1 миллиарда донгов сроком 18 месяцев и более.
Ранее процентные ставки по депозитам в «большой четверке» — четырех государственных коммерческих банках — одновременно упали до самого низкого уровня, зафиксированного во время пандемии COVID-19. Максимальная процентная ставка в этих 4 банках составляет всего 5,5% годовых и применима на срок 12 месяцев и более.
Процентные ставки по депозитам на срок от 3 месяцев до менее 6 месяцев в указанных 4 банках снизились до 3,5% годовых, на сроки от 6 месяцев до менее 12 месяцев ставка составляет 4,5% годовых.
При этом в прошлом году достаточно популярной была процентная ставка 8% годовых, применимая к вкладам на срок от 6 месяцев и более. На срок 12 месяцев и более длительный срок процентные ставки даже составили 9% в год и выше.
Хотя тенденция снижения ставок по депозитам фиксировалась еще в конце первого квартала текущего года, по прошествии 9 месяцев потоки мобилизованного капитала банков продолжают расти.
Постоянный заместитель председателя Госбанка Дао Минь Ту на очередной правительственной пресс-конференции в сентябре 2023 года заявил, что к 30 сентября мобилизация капитала увеличилась примерно на 5,9% по сравнению с концом 2022 года, общая сумма мобилизированных средств коммерческих банков достигла около 1.290 трлн донгов.
Что касается кредитования, то по состоянию на 21 сентября сумма выданных кредитов увеличилась на 5,91%, к концу сентября примерно на 6,1-6,2% по сравнению с концом 2022 года, общий непогашенный долг экономики составляет около 12.630 трлн донгов.
Что касается процентных ставок, среднее снижение по новым кредитам составляет около 1-1,5%. В настоящее время средняя процентная ставка по краткосрочным кредитам составляет около 5,5-7% годовых, средне- и долгосрочным - составляет около 8,5-10% годовых.
Аналитики АО «VNDirect Securities» прогнозируют, что во второй половине 2023 года средняя процентная ставка по 12-месячным депозитам снизится до 6-6,2% годовых.