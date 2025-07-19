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Срочные спасательные работы после крушения туристического судна в заливе Халонг
На текущий момент спасательная операция продолжается в срочном режиме с высшим приоритетом — обеспечение безопасности и жизни граждан и туристов.
Руководство провинции поручило задействовать все ресурсы — как людские, так и технические — для круглосуточного поиска. Улучшение погодных условий — снижение осадков и ветра — способствует проведению спасательных работ.
К 18:00 были спасены ещё два человека. Общее число спасённых достигло 12, включая туристов и членов экипажа. Были также извлечены три тела погибших. Однако точное количество людей, находившихся на борту во время крушения, пока остаётся неизвестным.
По информации ВИА, около 13:45 19 июля туристическое судно с регистрационным номером QN-7105, осуществлявшее экскурсионную поездку в районе пещеры Дауго в заливе Халонг, попало в зону сильного шторма и перевернулось. Сразу после получения сигнала бедствия к месту происшествия были направлены спасательные силы провинции и рыбаки, находившиеся поблизости.