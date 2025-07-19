Срочные спасательные работы после крушения туристического судна в заливе Халонг

Фам Дык Ан, заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Куангнинь, вместе с руководителями провинции и представителями соответствующих департаментов и ведомств лично присутствует на месте происшествия для руководства спасательной операций. Фото: ВИА