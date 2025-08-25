НОВОСТИ
Срочные меры реагирования на тайфун Каджики
В ночь с 24 на 25 августа и ранним утром 25 августа ветра тайфуна непосредственно повлияют на прибрежные районы от Тханьхоа до Куангчи. К середине дня и началу послеобеденного времени 25 августа тайфун проникнет вглубь суши, затронув провинции от Нгеан до Куангчи, вызвав сильные ветры 10–12 баллов возле центра тайфуна, с порывами 14–15 баллов (150–166 км/ч) и обильные осадки 200-400 мм, местами превышающие 700 мм. Высота волн составит 5–7 метров, вблизи центра тайфуна – 8-10 метров, море крайне неспокойное.
Эксперты предупреждают, что морские и прибрежные районы являются крайне опасными. Все суда, транспортные средства и сооружения в этих районах подвергаются высокому риску опрокидывания и повреждений; сильный ветер, большие волны и штормовые нагоны могут вызвать масштабные подтопления.
По данным Командования пограничных войск по гражданской обороне, предупреждению стихийных бедствий и поисково-спасательным операциям, на 6:00 24 августа 59 613 судов с 248 820 людьми были проинформированы о развитии и пути движения тайфуна для своевременной подготовки и мер безопасности.
Семь прибрежных провинций и городов от Ниньбиня до Тхыатхиен-Хюэ и Куангнгай приняли строгие меры по запрету выхода в море. Провинции Тханьхоа, Куангчи, Тхыатхиен-Хюэ и город Дананг разработали планы эвакуации населения, охватывающие 152 387 домохозяйств с 586 770 жителями.
Провинции и города Тханьхоа, Нгеан, Хатинь и Тхыатхиен-Хюэ руководят снижением уровня воды в водохранилищах на своей территории для уменьшения риска наводнений в низовьях.
Для реагирования на тайфун №5, 23 августа Секретариат Центрального комитета партии издал документ №70-CV/TW с требованием принять меры для активного противодействия тайфуну №5.
В тот же день премьер-министр издал экстренную депешу №143/CĐ-TTg, требующее от министерств, ведомств и местных органов власти сосредоточить усилия на срочных мерах реагирования на тайфун №5.
Министерство иностранных дел направило ноты посольствам Китая и Филиппин во Вьетнаме с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности вьетнамских рыбаков и судов во время тайфуна.
Вьетнамское информационное агентство, Вьетнамское телевидение, Радио «Голос Вьетнама» и другие средства массовой информации обновляют и транслируют прогнозы тайфуна для поддержки работы органов управления и предупреждения населения. Канал VTV1 Вьетнамского телевидения выпустил 3D-видеоролик с инструкциями по действиям во время тайфуна в выпуске новостей с 18:00 до 18:30.
Местные органы организовали дежурство, отслеживают прогнозы и предупреждения, а также реализуют меры реагирования на тайфун; разрабатывают планы эвакуации населения в районах с высоким риском воздействия тайфуна.
Генеральный штаб Народной армии Вьетнама выпустил экстренную телеграмму №4875/CĐ-TM о сосредоточении усилий для срочного реагирования на тайфун №5. Армия готова направить подразделения и беспилотники для обследования районов с риском оползней.
По информации Национального руководящего комитета гражданской обороны, для обеспечения готовности к ликвидации последствий тайфкна № 5 (Каджики) Министерство национальной обороны направило 346 210 офицеров и солдат и 8 200 единиц транспортных средств всех видов (5 061 автомобиль, 216 кораблей, 2 295 лодок и катеров, 623 специализированные машины и 5 самолётов).