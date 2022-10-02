Срочно завершать систему прослеживаемости морепродуктов

Поэтому с 30 сентября по 1 октября рабочая делегация в составе Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, Министерства национальной обороны и Министерства общественной безопасности работала в провинции Кханьхоа и поручила подразделениям и предприятиям проверить и завершать систему отслеживание водных продуктов, обеспечивая борьбу с незаконным рыболовством.

Г-н Нгуен Чонг Чан, директор Департамента рыболовства Кханьхоа, сказал, что на сегодняшний день провинция добилась многих положительных результатов.

С 2018 года по настоящее время провинция Кханьхоа издала более 240 руководящих документов для выполнения задач и решений по борьбе с ННН-промыслом.

Что касается управления рыболовными судами, провинция провела точную статистику и ввела данные о всех 3.199 судах в национальную систему базы данных о рыболовстве (Vnfishbase).

По данным Департамента сельского хозяйства и развития сельских местностей Кханьхоа, на сегодняшний день выданы лицензии на рыболовство 3.184 рыболовным судам, что составляет 99,5%. 675 рыболовных судов установлено оборудованием для круизного мониторинга, что составляет более 97,9%, а 662 рыболовных судна, что составляет 94,9%, получили сертификаты безопасности пищевых продуктов.

В Кханьхоа более 50% продукции контролируется через порт, и за первые 9 месяцев 2022 года было проверено и сертифицировано 99 партий морепродуктов общим объемом 2724 тонны, выдано свидетельство о добыче 166 партий морепродуктов в количестве 2082 тонн, из которых 153 партии экспортируются в ЕС.

Однако на 14 судах еще не установлено оборудование мониторинга, а на 28 судах еще не выданы сертификаты безопасности пищевых продуктов.

В последнее время цены на бензин выросли, что привело к остановке многих рыбацких лодок, поэтому судовладелец отключил устройство круиз- мониторинга.

Отметив достигнутые результаты, делегация Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей обратилась к Департаменту рыболовства Кханьхоа с просьбой продолжить реализацию решений по ННН-промыслу для преодоления недостатков.

Заместитель генерального директора Главного управления рыболовства Нгуен Куанг Хунг сообщил, что снять «желтую карточку» и предотвратить вынесение Еврокомиссией «красной карточки» — очень актуальная задача всей политической системы.