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Срочно ведутся поисково-спасательные работы после опрокидывания туристического катера у острова Фукуок

Власти специальной административной зоны Фукуок провинции Анзянг в координации с компетентными службами в экстренном порядке проводят поисково-спасательную операцию после опрокидывания туристического катера у острова Фукуок, стремясь свести к минимуму возможные потери и человеческие жертвы.
  Остров Фукуок. Фото: ВИА  
По предварительной информации, инцидент произошёл около 13:00 11 июля. Туристический катер бортовой номер AG 26751, принадлежащий компании Ocean Pear Island, на борту которого находились 32 туриста — граждане Индии и три члена экипажа, перевернулся во время следования от острова Хонмайрут к порту Антхой специальной административной зоны Фукуок. По состоянию на 15:00 11 июля 2026 года, в результате происшествия погибли 15 человек.

Сразу после получения информации о происшествии власти специальной административной зоны Фукуок непосредственно распорядились, чтобы компетентные службы в кратчайшие сроки совместно с местными жителями прибыли к месту происшествия для спасения пострадавших. Благодаря своевременно проведённой спасательной операции более 20 человек были доставлены на берег, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время власти специальной административной зоны Фукуок совместно с профильными службами продолжают мобилизовать все имеющиеся силы и средства для поиска остальных людей, а также поручили компетентным органам провести расследование и установить причины этого трагического происшествия.

ИЖВ/ВИА

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