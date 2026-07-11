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Срочно ведутся поисково-спасательные работы после опрокидывания туристического катера у острова Фукуок
Сразу после получения информации о происшествии власти специальной административной зоны Фукуок непосредственно распорядились, чтобы компетентные службы в кратчайшие сроки совместно с местными жителями прибыли к месту происшествия для спасения пострадавших. Благодаря своевременно проведённой спасательной операции более 20 человек были доставлены на берег, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время власти специальной административной зоны Фукуок совместно с профильными службами продолжают мобилизовать все имеющиеся силы и средства для поиска остальных людей, а также поручили компетентным органам провести расследование и установить причины этого трагического происшествия.