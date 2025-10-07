НОВОСТИ
Срочная подготовка к организации Церемонии открытия подписания Ханойской конвенции
По словам заместителя министра общественной безопасности Фам Тхе Тунга, Министерство общественной безопасности в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел ведёт комплексную, оперативную и системную подготовительную работу. Под руководством генерала Лыонг Там Куанга создан Оргкомитет по проведению церемонии подписания, которому поручено более 30 конкретных задач для обеспечения «трёх успехов»: успеха по содержанию, по вопросам безопасности и протокола, а также в продвижении образа страны и народа Вьетнама.
Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка поставлено на первое место. Более 30 подразделений и местных органов сил Народной общественной безопасности разработали почти 100 конкретных планов для своевременного предотвращения и нейтрализации любых угроз, способных повлиять на проведение мероприятия. Церемония открытия подписания Ханойской конвенции не только отражает активную и ответственную позицию Вьетнама в отношении Организации Объединённых Наций, но и подтверждает авторитет и профессионализм сил Народной общественной безопасности в организации многосторонних международных мероприятий.
Заместитель министра Фам Тхе Тунг подчеркнул, что это также «золотая возможность» для привлечения международных инвестиций в сферу кибербезопасности — ключевого направления индустрии безопасности и национальной цифровой трансформации. Благодаря своему авторитету, потенциалу и последовательной политике Вьетнам способен стать ведущим центром исследований, разработок и инвестиций в области кибербезопасности в регионе. Ханойская конвенция станет переломным этапом на пути реализации этой стратегической цели.