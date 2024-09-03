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Средства защиты торговли - щит, защищающий отечественное производство
Для предотвращения недобросовестной конкуренции импортных товаров в соответствии с правовыми нормами и международными обязательствами сектор промышленности и торговли уделяет особое внимание реализации решения премьер-министра № 1659/QD-TTg от 2 октября 2021 года о проекте «Укрепление потенциала торговой защиты в контексте участия в соглашениях о свободной торговле нового поколения» для защиты отечественной продукции от волны импортных товаров.
По мнению экспертов, за последнее время меры по защите торговли от импортных товаров позволили защитить отечественную обрабатывающую промышленность и обеспечить работой сотни тысяч рабочих.
В долгосрочной перспективе такие меры помогут экономике не зависеть полностью от импорта, обеспечивая стабильность и лучшую устойчивость к внешним воздействиям и потрясениям. Вьетнам имеет свободные торговые отношения с 60 торговыми партнерами благодаря подписанию 16 соглашений о свободной торговле (ССТ), включая соглашения нового поколения, такие как всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).
На отечественные товары большинство тарифов было снижено до нуля, что сделало Вьетнам одной из самых открытых стран в мире.
Некоторые отечественные предприятия обрабатывающей промышленности не могут адаптироваться к сложной и даже нездоровой конкуренции, следуя «дорожной карте» с основными торговыми партнерами.
Это включает в себя демпинг и получение субсидий на импорт товаров из зарубежных стран.
Поэтому, наряду с повышением налога на импорт, применяемые торговые меры способствуют увеличению доходов государственного бюджета, причем собранная сумма достигает триллионов донгов.
Чу Тханг Чунг, заместитель директора Департамента торговой защиты при Министерстве промышленности и торговли, отметил, что реализация мер по снижению тарифов в соответствии с обязательствами в рамках ССТ привела к тому, что специальные льготные ставки налога на импорт снизились до очень низкого уровня, а многие налоговые статьи составляют 0%.
Тенденция защиты торговли во многих странах, а также высокие цены на товары и транспортные расходы привели к тому, что многие отрасли обрабатывающей промышленности терпят убытки из-за импортных товаров.
Согласно статистике, на сегодняшний день Вьетнам провел 29 расследований по защите торговли, включая 20 антидемпинговых дел, одно дело по борьбе с субсидиями, два дела по борьбе с обходом закона и шесть дел по защите.
Министерство также приняло решение № 1535/QD-BCT об антидемпинговом расследовании в отношении продукции из оцинкованной стали, происходящей из Китая и Республики Корея (код дела: AD19).
Чу Тханг Чунг также отметил, что в конце июля министерство приняло решение № 1985/QD-BCT об антидемпинговом расследовании в отношении некоторых видов горячекатаной стальной продукции из Индии и Китая на основании запроса, поданного отечественными производителями.
По его словам, наряду с растущими предупреждениями о рисках расследований по защите торговли в отношении вьетнамского экспорта, министерство содействует применению разумных мер защиты торговли в соответствии с международными обязательствами по борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Нгуен Тхи Тху Чанг, директор Центра ВТО и интеграции при Вьетнамской торгово-промышленной палате (VCCI), подчеркнула, что во многих случаях защиты торговли предприятия, подающие иски с требованием применить средства защиты торговли, особенно антидемпинговые меры, хорошо подготовлены и имеют инструменты и доказательства, отвечающие требованиям законодательства.
Однако, по словам адвоката Нгуен Тхань Ха, председателя SBLaw, использование вьетнамскими предприятиями средств защиты торговли для предотвращения ввоза импортных товаров во Вьетнам все еще ограничено.
Он пояснил, что большинство предприятий и ассоциаций не имеют большого опыта в инициировании расследований по защите торговли.
Более того, чтобы применять средства защиты торговли, предприятия должны обладать опытом проведения расследований, а также подготовки точных данных и аргументов для предоставления в компетентные государственные органы.
Разделяя эту точку зрения, многие эксперты считали, что судебные иски по защите торговли - это не только игра каждого предприятия, но и всей отечественной индустрии производства сопутствующих товаров.
Участвуя в глобальной игре, предприятия должны поддерживать друг друга, стремясь создать национальные преимущества и продвигать экономические интересы единомышленников.