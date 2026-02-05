Средний уровень премий к Тэту Бинь Нго вырос на 13%

Общий вид очередной правительственной пресс-конференции за январь 2026 года. Фото: ВИА



На очередной правительственной пресс-конференции, состоявшейся во второй половине дня 4 февраля, директор Департамента заработной платы и социального страхования (Министерство внутренних дел) Фам Чыонг Зянг сообщил, что по статистическим данным более чем 50 тыс. предприятий, имеющих планы выплаты премий к Тэту Бинь Нго 2026 года для более чем 4,2 млн работников, средний размер премии к Тэту Бинь Нго 2026 года составил 8,69 млн донгов на человека, увеличившись на 13% по сравнению с Тэтом Ат Ти 2025 года.

В частности, на предприятиях государственного сектора средний размер премии составил около 9,44 млн донгов на человека, увеличившись на 23%; в частном секторе — 7,37 млн донгов, рост на 9%; на предприятиях с прямыми иностранными инвестициями (FDI) — 9,21 млн донгов на человека, рост на 12% по сравнению с Тэтом Ат Ти 2025 года.

По словам директора Департамента заработной платы и социального страхования Фам Чыонг Зянга, на основе предложений Национального совета по заработной плате Правительство издало Постановление № 293/2025/NĐ-CP от 10 ноября 2025 года «О регулировании минимальной заработной платы для работников, работающих по трудовым договорам», которым минимальная региональная заработная плата была повышена на 7,2% с применением с 1 января 2026 года. Данное повышение превышает уровни предыдущих корректировок: в 2024 году повышение составляло 6%, а в 2026 году — 7,2%.

«Заблаговременная инициатива по представлению предложений Правительству и издание Постановления уже в ноябре 2025 года создали временные условия для подготовки предприятий и одновременно вызвали позитивный настрой у работников», отметил представитель Министерства внутренних дел.

После издания Постановления № 293/2025/NĐ-CP Министерство внутренних дел продолжило выпуск двух руководящих документов для предприятий по его реализации; проверки показали весьма обнадеживающие результаты.

Что касается средней заработной платы в 2025 году, доходы работников достигли 9,76 млн донгов в месяц, увеличившись на 11% по сравнению с 2024 годом. В частности, на предприятиях со 100-процентным государственным уставным капиталом средняя заработная плата составила около 12,89 млн донгов на человека в месяц, увеличившись на 18,2% по сравнению с 2024 годом.

В частном секторе средняя заработная плата составила 8,66 млн донгов, рост на 7%, а на предприятиях с иностранными инвестициями — 10,17 млн донгов в месяц, рост на 9,6% по сравнению с 2024 годом.

Представитель Министерства внутренних дел подчеркнул, что своевременное принятие Правительством нормативных актов и их комплексная реализация способствовали повышению доходов, стабилизации жизни работников, усилению их приверженности предприятиям и снижению риска стихийной миграции рабочей силы. Это является важной основой и необходимым условием для повышения производительности труда, а также создаёт импульс, позволяющий Вьетнаму достичь цели двузначных темпов экономического роста в 2026 году.