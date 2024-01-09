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Средний доход вьетнамских рабочих в 2023 году вырос на 6,9%
В четвертом квартале 2023 года уровень жизни работников повысился, так как средний доход вырос на 180 000 донгов в месяц по сравнению с предыдущим кварталом и составил 7,3 млн донгов, или 2,5 % по сравнению с предыдущим кварталом, что почти вдвое превышает показатель, зафиксированный в четвертом квартале 2022 года - период сразу после окончания пандемии COVID-19.
Улучшение доходов рабочих объясняется тем, что предприятия наращивают объемы производства и деловой активности благодаря увеличению числа заказов.
Увеличение среднего дохода в последнем квартале 2023 года наблюдалось во всех регионах страны, при этом в регионе дельты Красной реки наблюдался самый высокий рост - 3,5 % в квартальном исчислении и 8,2 % в годовом исчислении. В то же время в Юго-Восточном регионе был зафиксирован самый низкий рост - около 2,3%.
Хотя темпы роста доходов в Юго-Восточном регионе ниже, чем в других регионах, он больше не лидирует по уровню безработицы среди трудоспособного населения. Примечательно, что уровень безработицы в Хошимине снизился до 2,91%, поскольку многие предприятия получили больше заказов и расширяют производство, что приводит к увеличению спроса на наемную рабочую силу.
Управление сообщило, что местные органы власти по всей стране укрепили связи по трудоустройству, что способствовало увеличению числа занятых работников до 51,3 млн человек в четвертом квартале 2023 года, что на 130.000 больше, чем в предыдущем квартале.
Число работников, потерявших работу в этот период, сократилось почти от 33.000 до 85.000 человек, говорится в сообщении.