Среднемесячный доход работников продолжает расти в третьем квартале

По данным Главного статистического управления (GSO), среднемесячный доход работников в большинстве секторов экономики продолжал расти, а уровень безработицы снизился в третьем квартале этого года.

Цифры, обнародованные на конференции 6 октября, показали, что среднемесячный доход работников в большинстве секторов экономики в третьем квартале этого года составил 6,5 млн. донгов (272,2 долл. США), что на 143.000 донгов больше, чем в предыдущем квартале.

Это число имело высокие темпы роста, до 30,1% или 1,6 млн. донгов (67 долл. США) по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда пандемия COVID-19 распространилась во многих населенных пунктах.

GSO также сообщило, что средний доход сотрудников за первые 9 месяцев этого года составил 6,6 млн. донгов (276,4 долл. США), что является резким увеличением на 727.000 донгов или 12,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Экономика страны продолжает фиксировать положительные признаки. Количество занятых увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом прошлого года.

Численность занятых в возрасте 15 лет и старше достигла 50,8 млн. человек, увеличившись более чем на 255 тыс. человек по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,5 млн. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число неполностью занятых в этой возрастной группе составило около 871.000 человек, что более чем на 10.000 человек меньше по сравнению с предыдущим кварталом и более чем на 993.000 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положение неполной занятости рабочих продолжало улучшаться. Однако это все же выше, чем за аналогичный период до пандемии COVID-19.

Безработица продолжала иметь тенденцию к снижению по сравнению с предыдущим кварталом и тем же периодом прошлого года. Численность безработных в трудоспособном возрасте за этот период составила более 1,6 млн. человек, что почти на 14.000 меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на 658.000 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным GSO, за последние 9 месяцев экономика Вьетнама стала свидетелем сильного восстановления во всех секторах экономики, и жизнь рабочих улучшилась. Средний доход рабочих хорошо увеличился во всех трех секторах экономики.

Доход наемных работников составил 7,5 млн. донгов (314 долл. США), что на 805.000 донгов или 12,1% больше, чем за тот же период 2021 года. Средний доход наемных работников в городских районах был в 1,24 раза выше, чем в сельской местности.