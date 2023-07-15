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НОВОСТИ

СПЧ ООН принял резолюцию, совместно предложенную Вьетнамом

4 июля в Женеве Совет ООН по правам человека (UNHRC, СПЧ ООН) принял 30 резолюций в конце своей 53-й очередной сессии, в том числе резолюцию об изменении климата и правах человека, подготовленную и предложенную Вьетнамом, Бангладеш и Филиппинами. 14 июля в Женеве Совет ООН по правам человека (UNHRC, СПЧ ООН) принял 30 резолюций в конце своей 53-й очередной сессии, в том числе резолюцию об изменении климата и правах человека, подготовленную и предложенную Вьетнамом, Бангладеш и Филиппинами. Эта резолюция подчеркнула неблагоприятное воздействие изменения климата на средства к существованию и права человека, а также необходимость международного сотрудничества для решения этих проблем.

По сообщению корреспондента ВИА в Женеве, сессия проходила с 19 июня по 14 июля как в очном, так и в онлайн-форматах, включила пять тематических панельных дискуссий, дискуссий и диалогов по 37 специальным процедурам и механизмам ООН по правам человека, консультаций по проектам резолюций; и срочное обсуждение о «Тревожном росте заранее спланированных и публичных актов религиозной ненависти, продемонстрированной неоднократными оскорблениями Корана в ряде стран».

СПЧ ООН также завершил процедурное принятие отчетов универсального периодического обзора (УПО) 13 стран цикла IV.

Делегация Вьетнама во главе с помощником министра иностранных дел Нгуен Минь Ву также активно присоединилась к сессии с различными заявлениями и консультациями. Наряду с Бангладеш и Филиппинами Вьетнам также выступил соорганизатором тематической групповой дискуссии о неблагоприятном воздействии изменения климата на полную реализацию права на питание.

Ранее СПЧ ООН ратифицировал резолюцию 2023 года об изменении климата и правах человека, посвященную неблагоприятному воздействию изменения климата на средства к существованию и его последствиям для прав человека, соавторами которой по состоянию на 14 июля выступили 80 стран. Резолюция была активно представлена Вьетнамом, Бангладеш и Филиппины каждый год с 2014 года.

Вьетнамская делегация также активно выступала на различных сессиях и дискуссиях по вопросам изменения климата и права на питание, социальной защиты, участия и лидерства женщин, права на здоровье и образование, борьбы с торговлей людьми, крайней бедностью и насилием в отношении женщин и девочек.

В этих выступлениях Вьетнам подчеркнул свой приоритет укрепления верховенства закона, прозрачности, социальной защиты и общественной безопасности, а также проведения необходимых правовых и экономических реформ для поддержки постпандемического восстановления и ускорения инклюзивного и устойчивого развития.

Вьетнам также подчеркнул руководящий принцип диалога и сотрудничества, уважения и понимания и соблюдения прав человека для всех в течение срока своего членства в СПЧ ООН на 2023–2025 годы

ИЖВ/ВИА

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