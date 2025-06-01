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Спутниковые города притягивают новую волну инвестиций
Председатель Национальной ассоциации недвижимости Вьетнама (VNREA) Нгуен Ван Кхой прогнозирует, что в ближайшее время спутниковые города станут центром инвестиционной активности. Благодаря все более совершенной транспортной инфраструктуре и обширному земельному фонду, в последние годы провинции, прилегающие к Ханою, активно привлекают потоки капитала в сферу недвижимости. Всё больше инвесторов устремляются в пригороды, что формирует явную тенденцию оттока от перенаселённого центрального района.
Согласно данным Института исследований недвижимости Вьетнама, интерес и инвестиции в объекты недвижимости в городах Столичного региона резко возросли в конце 2024 — начале 2025 года. Эта тенденция сохраняется и в первом квартале 2025 года, при этом основной спрос сосредоточен вдоль кольцевой дороги № 4 и вдоль промышленных коридоров, соединяющих Ханой с провинциями Бакзянг, Хынгйен и Хайзыонг.
Привлекательность спутниковых городов заключается в наличии обширных земельных ресурсов и более доступных цен по сравнению с центральными районами. Такие провинции, как Виньфук, Хынгйен и Ханам, способны предоставить большие участки под строительство современных и удобных городских зон, чего трудно достичь в центре Ханоя из-за ограниченности свободных территорий. Кроме того, синхронизированная межрегиональная транспортная инфраструктура значительно сократила расстояние между Ханоем и соседними провинциями.
Кроме того, в условиях стремительного роста цен на недвижимость, чрезмерной плотности населения и ухудшения экологической обстановки в центральных районах Ханоя всё больше горожан стремятся переехать в спутниковые города в поисках более качественной и экологически чистой среды для жизни.
По оценке доктора Нгуен Ван Диня — заместитель председателя VNREA и председателя Вьетнамской ассоциации брокеров по недвижимости (VARS), рынок недвижимости Столичного региона вступает в фазу мощной трансформации — устойчивой, многофункциональной и межрегиональной. Кольцевые дороги выступают в качестве основных связей всего региона, в то время как внутри- и межпровинциальные автомагистрали и метрополитены являются связями городов-спутников. Особый акцент будет сделан на развитие общественного транспорта, что обеспечит более быстрое и удобное перемещение между Ханоем и соседними провинциями. Это, в свою очередь, приведёт к формированию единого межрегионального рынка недвижимости, устраняя административные границы — прогнозирует заместитель председателя Динь.
С точки зрения бизнеса, генеральный директор SGO Homes Ле Динг Чунг отметил, что в период с 2021 по 2025 год сотни триллионов донгов были направлены на развитие транспортной инфраструктуры, что открыло множество новых возможностей для роста. В районах, где транспортная система уже завершена или активно достраивается, стоимость недвижимости демонстрирует стабильный рост на 15–20% всего за 12 месяцев. Особенно выделяется транспортная ось Ханой – Хынгйен, где темпы урбанизации стремительно увеличиваются, а рост рынка недвижимости превышает средний по региону в 1,5 раза, превращая этот район в новый инвестиционный центр Столичного региона.
На развивающихся рынках недвижимости главным преимуществом остаются обширные земельные ресурсы, которые ещё не были полностью освоены. Именно этот фактор играет ключевую роль в привлечении крупных девелоперских компаний, готовых реализовывать масштабные проекты.
Кроме того, нельзя не отметить ещё одно важное преимущество — цена земли в новых зонах развития по-прежнему остаётся значительно ниже, чем в Ханое — от 3 до 5 раз в зависимости от местоположения и инвестиционного потенциала. Это создаёт своеобразную «двойную выгоду» как для инвесторов, так и для покупателей: с одной стороны, предприятия могут сократить издержки на реализацию проектов, а с другой — расширяется доступ к жилью для более широкой части населения, — подчеркнул директор SGO Homes Чунг.