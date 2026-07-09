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Спрос на поездки растет: Vietnam Airlines расширяет маршрутную сеть в Северо-Восточной Азии

Продолжающийся рост спроса на туристические, деловые и семейные поездки между Вьетнамом и рынками Северо-Восточной Азии побуждает национальную авиакомпанию Vietnam Airlines расширять полётную программу по направлениям в Японию, Республику Корея и на Тайвань (Китай).
  С 26 июня до середины июля 2026 года Национальная авиакомпания Вьетнама (Vietnam Airlines) поэтапно примет в эксплуатацию два дополнительных самолёта Airbus, что позволит ежемесячно увеличить предложение почти на 23 тысячи пассажирских мест. Фото: ВИА  
Данные меры реализуются в рамках стратегии Vietnam Airlines по укреплению воздушного сообщения с международными рынками, где сохраняется высокий спрос. Основной акцент сделан на увеличении частоты полётов по действующим маршрутам и расширении выбора времени вылета для пассажиров.

Из Ханоя Vietnam Airlines увеличивает частоту рейсов в Тайбэй с 7 до 11 рейсов в неделю. Частота полётов по маршруту Ханой – Осака также возрастёт с нынешних 7 до 11 рейсов в неделю в период с 26 октября по 30 ноября 2026, а с 1 декабря 2026 достигнет 14 рейсов в неделю, что соответствует в среднем двум рейсам в день.

Из Дананга также расширяется маршрутная сеть в Северо-Восточную Азию: с 1 июля частота рейсов в Сеул (Инчхон) увеличена до 14 рейсов в неделю. Кроме того, количество рейсов по маршрутам Дананг – Токио (Нарита) и Дананг – Осака (Кансай) увеличено соответственно до 11 и 5 рейсов в неделю.

В связи с увеличением частоты рейсов Vietnam Airlines запустила специальную акцию на билеты туда и обратно. Стоимость перелёта по маршруту Ханой – Тайбэй начинается от 7 724 000 донгов, а по маршруту Ханой – Осака – от 14 660 000 донгов с учётом всех налогов и сборов.

Предложение действует при оформлении билетов до 31 июля 2026 года. Поездка по маршруту Ханой – Тайбэй должна быть завершена не позднее 31 июля 2026 года, а по маршруту Ханой – Осака – не позднее 31 декабря 2026 года. Участникам программы лояльности «Золотой лотос» также начисляются дополнительные бонусные мили в зависимости от класса бронирования.

Увеличение числа рейсов на направлениях в Северо-Восточную Азию обусловлено сохраняющимся высоким спросом на авиаперевозки между Вьетнамом и странами региона. В настоящее время Северо-Восточная Азия остаётся одним из ключевых международных направлений маршрутной сети Vietnam Airlines, обеспечивая спрос на туристические, деловые, семейные и другие поездки, а также поддерживая торговые, инвестиционные и гуманитарные связи.

По данным Статистического управления Министерства финансов, Республика Корея стала вторым по величине источником иностранных туристов во Вьетнам в первом полугодии 2026 года: страну посетили более 2,16 млн человек. Япония и Тайвань также остаются важными рынками, стабильно поддерживая двусторонний пассажиропоток между Вьетнамом и Северо-Восточной Азией.

С учётом рыночной конъюнктуры Vietnam Airlines продолжает развивать международную маршрутную сеть, сочетая сохранение традиционных направлений с открытием новых. В 2026 году авиакомпания объявила об открытии и уже ввела в эксплуатацию новые рейсы в Амстердам (Нидерланды), Пхукет (Таиланд) и Коломбо (Шри-Ланка).

Являясь важнейшим авиаперевозчиком Вьетнама, Vietnam Airlines продолжает уделять приоритетное внимание развитию маршрутной сети с высокой степенью транспортной связанности, удовлетворяя всё более разнообразный спрос пассажиров и содействуя развитию торговли и туризма между Вьетнамом и зарубежными рынками.

ИЖВ/ВИА

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