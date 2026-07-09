Спрос на поездки растет: Vietnam Airlines расширяет маршрутную сеть в Северо-Восточной Азии

С 26 июня до середины июля 2026 года Национальная авиакомпания Вьетнама (Vietnam Airlines) поэтапно примет в эксплуатацию два дополнительных самолёта Airbus, что позволит ежемесячно увеличить предложение почти на 23 тысячи пассажирских мест. Фото: ВИА