Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Спрос на логистическую недвижимость резко растет

По данным Savills Vietnam, логистическая отрасль Вьетнама активно развивается, особенно благодаря росту индустрии электронной коммерции. Это один из факторов, который резко увеличивает спрос на логистическую недвижимость.

Опрос, проведенный компанией Savills Vietnam, показывает, что логистическая отрасль Вьетнама переживает значительный рост благодаря развитию национальной экономики, производства и электронной коммерции. В отчете об индексе логистики развивающихся рынков, опубликованном ведущим поставщиком логистических и транспортных услуг Agility в 2022 году, Вьетнам занимает 11-е место в рейтинге 50 ведущих стран. Среди стран АСЕАН Вьетнам уступает только Индонезии и Малайзии, а Таиланд опережает Филиппины, Мьянму и Камбоджу.

Ожидается, что рынок транспорта и логистики Вьетнама будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 7% с 2021 по 2026 г. Вьетнамское правительство поощряет производственные предприятия и привлекает инвестиции путем создания промышленных и экономических зон. В результате, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, эта отрасль по-прежнему процветает благодаря соглашениям о свободной торговле (ССТ), экономическому росту, внутреннему производству и потреблению, а также буму электронной коммерции, который открывает большие возможности.

Г-н Мэтью Пауэлл, директор Savills, прокомментировал, что Вьетнам является местом назначения для многих предприятий в области производства и логистики, особенно до развития индустрии электронной коммерции. Это связано с повышенным спросом на качественную промышленную недвижимость.

В начале 2022 года международный девелопер логистических складов Logos Property создал совместное предприятие с компанией по управлению инвестициями Manulife в рамках проекта по строительству современной логистической фабрики по индивидуальному заказу общей площадью более 116.000 м2 и стоимостью более 80 млн. долл. США. Появление международных подразделений улучшило качество строительства и эксплуатации промышленной недвижимости во Вьетнаме.

Однако в условиях ограниченной ситуации с поставками эксперты говорят, что Вьетнаму необходимо найти решения для оперативного удовлетворения оперативных потребностей и новых тенденций в области складской логистики. У Вьетнама есть потенциал для развития логистической отрасли и превращения страны в логистический центр региона. Государственная политика и инфраструктура являются важными факторами для Вьетнама в достижении этой цели.

Для отрасли недвижимости важным является предложение для логистики. Многие разработчики проектов работают с экспертами по всему миру, чтобы применить методы повышения эффективности бизнеса. По словам г-на Мэтью Пауэлла, инвесторы в промышленную недвижимость Вьетнама все больше внимания уделяют решениям для оптимизации эффективности бизнеса. Они консультируются с экспертами из развитых регионов, таких как США, Великобритания, Сингапур, Австралия или Япония, для улучшения конструкции и эксплуатации в соответствии с потребностями логистического бизнеса.

Ожидается, что благодаря усилиям правительства и бизнеса логистическая отрасль Вьетнама в ближайшее время добьется больших успехов.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Распространение правил экспорта сельскохозяйственной продукции на международные рынки

Распространение правил экспорта сельскохозяйственной продукции на международные рынки

Во второй половине дня 29 августа 2022 года в Ханое Департамент сельского хозяйства и развития сельских районов Ханоя провел конференцию на тему "Распространение правил экспорта сельскохозяйственной продукции на некоторые ключевые рынки". Конференция представляет собой форум для предприятий, кооперативов Ханоя, других провинций и городов для ознакомления с информацией и правилами с целью оперативного изменения и дополнения в соответствии с правилами экспортных рынков, что улучшает качество сельскохозяйственной продукции, поставляемой на международном уровне, способствуя социальному -экономическому развитию каждой местности.
ПОДРОБНЕЕ

Top