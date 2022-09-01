Спрос на логистическую недвижимость резко растет

Опрос, проведенный компанией Savills Vietnam, показывает, что логистическая отрасль Вьетнама переживает значительный рост благодаря развитию национальной экономики, производства и электронной коммерции. В отчете об индексе логистики развивающихся рынков, опубликованном ведущим поставщиком логистических и транспортных услуг Agility в 2022 году, Вьетнам занимает 11-е место в рейтинге 50 ведущих стран. Среди стран АСЕАН Вьетнам уступает только Индонезии и Малайзии, а Таиланд опережает Филиппины, Мьянму и Камбоджу.

Ожидается, что рынок транспорта и логистики Вьетнама будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 7% с 2021 по 2026 г. Вьетнамское правительство поощряет производственные предприятия и привлекает инвестиции путем создания промышленных и экономических зон. В результате, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, эта отрасль по-прежнему процветает благодаря соглашениям о свободной торговле (ССТ), экономическому росту, внутреннему производству и потреблению, а также буму электронной коммерции, который открывает большие возможности.

Г-н Мэтью Пауэлл, директор Savills, прокомментировал, что Вьетнам является местом назначения для многих предприятий в области производства и логистики, особенно до развития индустрии электронной коммерции. Это связано с повышенным спросом на качественную промышленную недвижимость.

В начале 2022 года международный девелопер логистических складов Logos Property создал совместное предприятие с компанией по управлению инвестициями Manulife в рамках проекта по строительству современной логистической фабрики по индивидуальному заказу общей площадью более 116.000 м2 и стоимостью более 80 млн. долл. США. Появление международных подразделений улучшило качество строительства и эксплуатации промышленной недвижимости во Вьетнаме.

Однако в условиях ограниченной ситуации с поставками эксперты говорят, что Вьетнаму необходимо найти решения для оперативного удовлетворения оперативных потребностей и новых тенденций в области складской логистики. У Вьетнама есть потенциал для развития логистической отрасли и превращения страны в логистический центр региона. Государственная политика и инфраструктура являются важными факторами для Вьетнама в достижении этой цели.

Для отрасли недвижимости важным является предложение для логистики. Многие разработчики проектов работают с экспертами по всему миру, чтобы применить методы повышения эффективности бизнеса. По словам г-на Мэтью Пауэлла, инвесторы в промышленную недвижимость Вьетнама все больше внимания уделяют решениям для оптимизации эффективности бизнеса. Они консультируются с экспертами из развитых регионов, таких как США, Великобритания, Сингапур, Австралия или Япония, для улучшения конструкции и эксплуатации в соответствии с потребностями логистического бизнеса.

Ожидается, что благодаря усилиям правительства и бизнеса логистическая отрасль Вьетнама в ближайшее время добьется больших успехов.