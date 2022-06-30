Спрос на импорт необходимо пересмотреть, чтобы увеличить экспорт риса на рынок АСЕАН

Еще есть возможности для роста вьетнамского экспорта на рынке Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая рис, который является основным экспортным товаром страны. Тем не менее, по словам экспертов, предприятиям необходимо проанализировать спрос на импорт в каждой стране, обратить внимание на создание бренда, а также повысить конкурентоспособность вьетнамского риса.

По словам Нгуен Тхи Тху Тхуй, заместителя директора Центра поддержки экспорта Агентства содействия торговле Министерства промышленности и торговли, поскольку 700-миллионный рынок АСЕАН имеет много общего с Вьетнамом с точки зрения культуры и привычек, у вьетнамского риса много возможностей на этом рынке. Однако, поскольку страна неуклонно движется к производству риса более высокого качества, в будущем ей будет сложно конкурировать с доступными брендами из Индии, Мьянмы и Пакистана.

По ее словам, учитывая тот контекст, что в большинстве стран АСЕАН наблюдаются изменения спроса и условий импорта риса, экспортерам следует проанализировать потребности каждого рынка, тем самым имея соответствующую стратегию реструктуризации, продвижения и маркетинга продукции.

Фам Кыонг, торговый советник Вьетнама в Индонезии, сказал, что спрос на высококачественный рис в принимающей стране растет в контексте того, что внутреннее предложение все еще ограничено. Поэтому продвижение такого высококачественного вьетнамского риса, как ST 24 и ST 25, необходимо продвигать на этом потенциальном рынке.

Чан Ле Зунг из Вьетнамского торгового представительства в Малайзии сказал, что вьетнамский рис занимает большую долю рынка в общем объеме импортируемого риса в страну. Однако этот товар обычно импортируется в сыром виде, затем упаковывается и маркируется брендом их компании. Поэтому потребители почти не знают марку риса импортера.

Чтобы улучшить эту ситуацию, Зунг предложил вьетнамским предприятиям отправлять образцы на прилавки в некоторых супермаркетах Малайзии, заявив, что это надежный способ доступа к местному рынку.

Као Суан Тханг из Вьетнамского торгового представительства в Сингапуре сказал, что, хотя потенциал экспорта вьетнамского риса в Сингапур все еще очень велик, Сингапур является требовательным рынком со строгими требованиями к качеству и очень конкурентоспособными ценами. Именно поэтому экспортерам необходимо уделять этому фактору особое внимание.