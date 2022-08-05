Спрос на золото во Вьетнаме вырос на 11%

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Утром 4 августа Всемирный совет по золоту опубликовал отчет о тенденциях потребительского спроса на золото во втором квартале 2022 года, в котором представлена подробная информация о спросе на золото во всем мире и во Вьетнаме.

Соответственно, потребительский спрос на золото во Вьетнаме увеличился с 12,6 тонны во втором квартале 2021 года до 14 тонн во втором квартале 2022 года, что на 11% больше, чем в прошлом году.

По словам Эндрю Нейлора, управляющего директора Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Китая) Всемирного совета по золоту: «Из-за опасений по поводу эскалации инфляции и ослабления вьетнамского донга инвесторы обратились к золоту, чтобы хеджировать риски. Это отражено в рекордно высокой премии за внутренние инвестиции в золотые слитки».

Эндрю Нейлор добавил, что растущий рост спроса на ювелирные изделия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также был обусловлен снижением внутренней цены на золото и оптимизмом потребителей в контексте восстановления мировой экономики, а также пакетом стимулов стоимостью 15 миллиардов долларов США, предложенный правительством Вьетнама.

«В будущем рынок золота будет представлять как возможности, так и проблемы во второй половине 2022 года, — сказал Луиз Стрит, старший аналитик Всемирного совета по золоту в регионе EMEA. Спрос на безопасное актив - убежище, вероятно, продолжит стимулировать инвестиции в золото, но дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и продолжающееся укрепление доллара могут создать проблемы. Поскольку многие страны сталкиваются с экономическим спадом, а кризис стоимости жизни продолжает сокращать расходы, потребительский спрос, вероятно, снизится, хотя все еще есть области для безопасных инвестиций».



