Спрос на авиабилеты в Вьетнам среди россиян вырос в десять раз

Об этом пишет сетевое издание Buying Business Travel Russia.



Так, в Азербайджан на ближайшие летние месяцы куплено более чем в 10 раз больше авиабилетов, чем на лето 2019-го (доля 16% против 0,9%), и Вьетнам (2,5% против 0,2%).

В Китай оформлено в восемь раз больше авиазаказов (4,1% против 0,5%). В семь раз вырос спрос на перелеты в Южную Корею (4,7% против 0,7%), ОАЭ (1,4% против 0,2%) и Малайзию (0,7% против 0,1%).

В шесть раз больше путешественников запланировали поездки на это лето в Японию (3,7% против 0,6%). Популярность Армении, Белоруссии, Казахстана, Индонезии, Сингапура и Таиланда выросла более чем в два раза, Грузии ― на 30%, Турции ― на 50%, отмечают аналитики.

А вот востребованность европейских направлений в 2024 году пока ниже, чем пять лет назад. Серьезнее всего (в 16 раз) упал интерес российских туристов к Хорватии — сейчас доля бронирований авиабилетов туда составляет 0,1% против 1,6% летом 2019-го.

Примерно в четыре раза снизился спрос на перелеты в Италию и Испанию (на это лето в обе страны оформлено примерно по 3% заказов, тогда как в 2019-м — около 12%), а также в Германию (1% против 4,5%), на Кипр (0,5% против 2,3%) и в Великобританию (0,5% против 2,1%).

Португалия пока в три раза менее популярна (0,3% против 1,0%). Вдвое меньше перелетов запланировано этим летом в Черногорию (1,7% против 4,1%), Австрию (0,6% против 1,4%) и Сербию (0,6% против 1,2%). Интересно, что при этом спрос на путешествия во Францию остался на прежнем уровне ― 4%.