Список членов Политбюро Центрального комитета КПВ XIV созыва
Список членов Политбюро Центрального комитета КПВ XIV созыва:
1. Товарищ То Лам – Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама XIII созыва, Секретарь Центрального военного комитета.
2. Товарищ Чан Тхань Ман – член Политбюро XIII созыва, Секретарь Партийного комитета Национального собрания, Председатель Национального собрания XV созыва.
3. Товарищ Чан Кам Ту – член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ XIII созыва, Секретарь Партийного комитета центральных партийных органов.
4. Товарищ Ле Минь Хынг – член Политбюро, секретарь ЦК КПВ XIII созыва, Заведующий Организационным отделом ЦК КПВ.
5. Товарищ До Ван Тьиен – член Политбюро XIII созыва, Постоянный заместитель секретаря Партийного комитета Национального собрания, Постоянный заместитель председателя Национального собрания XV созыва.
6. Товарищ Буй Тхи Минь Хоай – член Политбюро, секретарь ЦК КПВ XIII созыва, Секретарь Партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама.
7. Товарищ генерал армии Фан Ван Зянг – член Политбюро XIII созыва, Заместитель секретаря Центрального военного комитета, Министр обороны.
8. Товарищ генерал армии Лыонг Там Куанг – член Политбюро XIII созыва, Секретарь Центрального партийного комитета Сил общественной безопасности, Министр общественной безопасности.
9. Товарищ Нгуен Зюи Нгок – член Политбюро XIII созыва, Секретарь Партийного комитета города Ханоя.
10. Товарищ генерал армии Нгуен Чонг Нгиа – член Политбюро, секретарь ЦК КПВ XIII созыва, член Постоянного бюро Центрального военного комитета, Начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии.
11. Товарищ Чинь Ван Кует – секретарь ЦК КПВ XIII созыва, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами.
12. Товарищ Ле Хоай Чунг – секретарь ЦК КПВ XIII созыва, Министр иностранных дел.
13. Товарищ Ле Минь Чи – секретарь ЦК КПВ XIII созыва, Постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по внутриполитическим вопросам.
14. Товарищ Чан Лыу Куанг – секретарь ЦК КПВ XIII созыва, Секретарь Партийного комитета города Хошимина.
15. Товарищ Фам Зя Тук – член ЦК КПВ, Руководитель Канцелярии ЦК КПВ.
16. Товарищ Чан Ши Тхань – член ЦК КПВ, Председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЦК КПВ XIII созыва.
17. Товарищ Нгуен Тхань Нги – член ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий.
18. Товарищ Доан Минь Хуан – член ЦК КПВ, Постоянный заместитель секретаря Партийного комитета, Постоянный заместитель директора Государственной политической академии имени Хо Ши Мина.
19. Товарищ Чан Дык Тханг – член ЦК КПВ, член исполнительного комитета Партийной организации Правительства, Секретарь Партийного комитета, Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды.