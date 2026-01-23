Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Список членов Политбюро Центрального комитета КПВ XIV созыва

В первой половинее дня 23 января Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама XIV созыва провел первую конференцию, на которой были избраны Политбюро, Генеральный секретарь ЦК КПВ XIV созыва.

Генеральный секретарь партии То Лам и новоизбранные члены Политбюро и Секретариата ЦК КПВ XIV-созыва. Фото: ВИА

 

Список членов Политбюро Центрального комитета КПВ XIV созыва:

1. Товарищ То Лам – Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама XIII созыва, Секретарь Центрального военного комитета.

2. Товарищ Чан Тхань Ман – член Политбюро XIII созыва, Секретарь Партийного комитета Национального собрания, Председатель Национального собрания XV созыва.

3. Товарищ Чан Кам Ту – член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ XIII созыва, Секретарь Партийного комитета центральных партийных органов.

4. Товарищ Ле Минь Хынг – член Политбюро, секретарь ЦК КПВ XIII созыва, Заведующий Организационным отделом ЦК КПВ.

5. Товарищ До Ван Тьиен – член Политбюро XIII созыва, Постоянный заместитель секретаря Партийного комитета Национального собрания, Постоянный заместитель председателя Национального собрания XV созыва.

6. Товарищ Буй Тхи Минь Хоай – член Политбюро, секретарь ЦК КПВ XIII созыва, Секретарь Партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама.

7. Товарищ генерал армии Фан Ван Зянг – член Политбюро XIII созыва, Заместитель секретаря Центрального военного комитета, Министр обороны.

8. Товарищ генерал армии Лыонг Там Куанг – член Политбюро XIII созыва, Секретарь Центрального партийного комитета Сил общественной безопасности, Министр общественной безопасности.

9. Товарищ Нгуен Зюи Нгок – член Политбюро XIII созыва, Секретарь Партийного комитета города Ханоя.

10. Товарищ генерал армии Нгуен Чонг Нгиа – член Политбюро, секретарь ЦК КПВ XIII созыва, член Постоянного бюро Центрального военного комитета, Начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии.

11. Товарищ Чинь Ван Кует – секретарь ЦК КПВ XIII созыва, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами.

12. Товарищ Ле Хоай Чунг – секретарь ЦК КПВ XIII созыва, Министр иностранных дел.

13. Товарищ Ле Минь Чи – секретарь ЦК КПВ XIII созыва, Постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по внутриполитическим вопросам.

14. Товарищ Чан Лыу Куанг – секретарь ЦК КПВ XIII созыва, Секретарь Партийного комитета города Хошимина.

15. Товарищ Фам Зя Тук – член ЦК КПВ, Руководитель Канцелярии ЦК КПВ.

16. Товарищ Чан Ши Тхань – член ЦК КПВ, Председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЦК КПВ XIII созыва.

17. Товарищ Нгуен Тхань Нги – член ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий.

18. Товарищ Доан Минь Хуан – член ЦК КПВ, Постоянный заместитель секретаря Партийного комитета, Постоянный заместитель директора Государственной политической академии имени Хо Ши Мина.

19. Товарищ Чан Дык Тханг – член ЦК КПВ, член исполнительного комитета Партийной организации Правительства, Секретарь Партийного комитета, Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

XIV всевьетнамский съезд КПВ: Народ - корень: высший критерий любых решений

XIV всевьетнамский съезд КПВ: «Народ - корень»: высший критерий любых решений

На XIV всевьетнамском съезде Партия подчеркнула принцип «Народ - корень»: все руководящие принципы и политики направлены на повышение уровня жизни и укрепление народовластия.
ПОДРОБНЕЕ

Top