Список членов комитета по траурной церемонии Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИA

Ниже приводится список членов комитета по траурной церемонии товарища Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, скончавшегося 19 июля днем в возрасте 80 лет.1. Товарищ То Лам, член Политбюро, Президент Социалистической Республики Вьетнам, глава комитета по траурной церемонии.2. Товарищ Фам Минь Тьинь, член Политбюро, Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам.3. Товарищ Чан Тхань Ман, член Политбюро, Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам.4. Товарищ Лыонг Кыонг, член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ.5. Товарищ До Ван Тьиен, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама.6. Товарищ Ле Минь Хынг, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Организационным отделом ЦК КПВ.7. Товарищ Чан Кам Ту, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЦК КПВ.8. Товарищ Фан Динь Чак, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам.9. Товарищ Нгуен Чонг Нгиа, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию.10. Товарищ Нгуен Хоа Бинь, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Председатель Верховного народного суда.11. Товарищ генерал армии Фан Ван Жанг, член Политбюро, Министр обороны.12. Товарищ Нгуен Суан Тханг, член Политбюро, Директор Государственной политической академии имени Хо Ши Мина, Председатель Центрального теоретического совета.13. Товарищ Буй Тхи Минь Хоай, член Политбюро, Секретарь Парткома города Ханоя.14. Товарищ Нгуен Ван Нэн, член Политбюро, Секретарь Парткома города Хошимина.15. Товарищ Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям.16. Товарищ Ле Минь Кхай, секретарь ЦК КПВ, Вице-премьер.17. Товарищ Во Тхи Ань Суан, член ЦК КПВ, Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам.18. Товарищ Нгуен Кхак Динь, член ЦК КПВ, Заместитель председателя Национального собрания.19. Товарищ Нгуен Зюи Нгок, член ЦК КПВ, Заведующий Канцелярией ЦК КПВ.20. Товарищ генерал-полковник Лыонг Там Куанг, член ЦК КПВ, Министр общественной безопасности.21. Товарищ Ле Минь Чи, член ЦК КПВ, Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры.22. Товарищ Чан Ван Шон, член ЦК КПВ, Министр, Заведующий Канцелярией Правительства.23. Товарищ Ле Кхань Хай, член ЦК КПВ, Заведующий Канцелярией Президента.24. Товарищ Буй Ван Кыонг, член ЦК КПВ, Генеральный секретарь Национального собрания, Заведующий Канцелярией Национального собрания.25. Товарищ Буй Тхань Шон, член ЦК КПВ, Министр иностранных дел.26. Товарищ Фам Тхи Тхань Ча, член ЦК КПВ, Министр внутренних дел.27. Товарищ Нгуен Динь Кханг, член ЦК КПВ, Председатель Всеобщей конфедерации труда Вьетнама.28. Товарищ Лыонг Куок Доан, член ЦК КПВ, Председатель Ассоциации фермеров Вьетнама.29. Товарищ генерал-полковник Чинь Ван Кует, член ЦК КПВ, Начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии.30. Товарищ Фам Тат Тханг, член ЦК КПВ, Постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по работе с народными массами.31. Товарищ Ха Тхи Нга, член ЦК КПВ, Председатель Союза женщин Вьетнама.32. Товарищ Ле Хай Бинь, кандидат в члены ЦК КПВ, Главный редактор журнала «Коммунист».33. Товарищ Буй Куанг Хюи, кандидат в члены ЦК КПВ, Первый секретарь ЦК Вьетнамского коммунистического союза молодежи имени Хо Ши Мина.34. Товарищ Дао Дык Тоан, помощник Генерального секретаря ЦК КПВ, глава Канцелярии Генерального секретаря ЦК КПВ.35. Товарищ генерал-полковник Бе Суан Чыонг, Председатель Ассоциации ветеранов войны Вьетнама.



