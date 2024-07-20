Список членов Комитета по организации траурной церемонии Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга

1. Товарищ Лыонг Кыонг, член Политбюро, Постоянный член Секретариата, глава Комитета.

2. Товарищ Ле Минь Кхай, Секретарь ЦК КПВ, Вице-премьер, замглавы Комитета.

3. Товарищ Нгуен Зюи Нгок, член ЦК КПВ, начальник Канцелярии ЦК КПВ, замглавы Комитета.

4. Товарищ Хоанг Данг Куанг, член ЦК КПВ, Заместитель заведующего Организационным отделом ЦК КПВ.

5. Товарищ Чан Ван Рон, член ЦК КПВ, Постоянный заместитель председателя Контрольно-ревизионной комиссии ЦК КПВ.

6. Товарищ Во Ван Зунг, член ЦК КПВ, Постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по внутренним делам.

7. Товарищ Лай Суан Мон, член ЦК КПВ, Постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию.

8. Товарищ Лам Тхи Фыонг Тхань, член ЦК КПВ, Постоянный заместитель заведующего Канцелярией ЦК КПВ.

9. Товарищ Фам Тат Тханг, член ЦК КПВ, Постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по работе с народными массами.

10. Товарищ Ле Кхань Хай, член ЦК КПВ, Заведующий Канцелярией Президента.

11. Товарищ Чан Ван Шон, член ЦК КПВ, Министр, Заведующий Канцелярией Правительства.

12. Товарищ Буй Ван Кыонг, член ЦК КПВ, Генеральный секретарь Национального собрания (НС), Заведующий Канцелярией НС.

13. Товарищ Нгуен Мань Хунг, член ЦК КПВ, Министр информации и коммуникаций.

14. Товарищ Дао Хонг Лан, член ЦК КПВ, Министр здравоохранения.

15. Товарищ Чан Ши Тхань, член ЦК КПВ, Заместитель секретаря парткома, Председатель Народного комитета г. Ханоя.

16. Товарищ Фан Ван Май, член ЦК КПВ, Заместитель секретаря парткома, Председатель Народного комитета г. Хошимина.

17. Товарищ генерал-полковник Ле Хюи Винь, член ЦК КПВ, Заместитель министра обороны.

18. Товарищ генерал-лейтенант Нгуен Чыонг Тханг, член ЦК КПВ, командующий 7-м военным округом.

19. Товарищ Нгуен Минь Ву, кандидат в члены ЦК КПВ, Постоянный заместитель министра иностранных дел.

20. Товарищ Нгуен Тхи Хоанг Ван, Постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по внешним связям. 21. Товарищ генерал-лейтенант Фам Тхэ Тунг, Заместитель министра общественной безопасности.

22. Товарищ Чан Хюи Зунг, Заместитель исполнительного заведующего Отделом ЦК КПВ по охране здоровья сотрудников центральных органов.23. Товарищ Нгуен Хюи Донг, Секретарь Генерального секретаря ЦК КПВ.

24. Товарищ генерал-лейтенант Чан Хай Куан, командующий Командованием гвардии Министерства общественной безопасности.

25. Товарищ Нгуен Ван Тхам, начальник Административного отдела А Канцелярии ЦК КПВ.

26. Товарищ Ле Чунг Киен, Секретарь парткома уезда Донгань, город Ханой.

27. Товарищ Нгуен Чонг Чыонг, представитель семьи Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга