Съезд объявил результаты голосования и утвердил список избранных членов Центрального комитета КПВ XIV созыва. Фото: ВИА



Во второй половине дня 22 января XIV всевьетнамский съезд Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) объявил результаты голосования и утвердил список избранных членов Центрального комитета КПВ XIV созыва численностью 200 человек, в том числе 180 членов ЦК КПВ и 20 кандидатов в члены ЦК КПВ.

Ниже приводится полный список вновь избранных официальных членов Центрального комитета Партии XIV созыва:

1. Товарищ То Лам, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Секретарь Центрального военного комитета

2. Дао Туан Ань, Генерал-лейтенант, заместитель секретаря партийного комитета, Командующий 34-м корпусом (Министерство обороны)

3. Чан Ван Бак, Генерал-майор, заместитель секретаря партийного комитета, Командующий 2-м военным округом (Министерство обороны)

4. До Тхань Бинь, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийной организации Правительства, Министр внутренних дел, заместитель заведующего Организационным отделом ЦК КПВ

5. Ле Хай Бинь, Кандидат в члены ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета, заместитель директора Национальной политической академии имени Хо Ши Мина.

6. Доан Суан Быонг, Генерал-майор, секретарь партийного комитета, политический комиссар 4-го военного округа (Министерство обороны)

7. До Ван Тьиен, Член Политбюро, постоянный заместитель секретаря партийного комитета Национального собрания, постоянный заместитель Председателя Национального собрания

8. Хоанг Зюи Чинь, Кандидат в члены ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, член Постоянного комитета Национального собрания, постоянный заместитель председателя Совета по делам этнических меньшинств Национального собрания XV созыва

9. Нгуен Тан Кыонг, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро Центрального военного комитета, генерал армии, Начальник Генерального штаба ВНА, заместитель министра обороны

10. Нгуен Манх Кыонг, Член ЦК КПВ, постоянный заместитель секретаря партийного комитета, заместитель министра иностранных дел

11. Нгуен Хонг Зиен, Член ЦК КПВ, заместитель секретаря партийного комитета Национального собрания

12. Данг Ван Зунг, Член комитета партийной организации центральных партийных органов, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по внутренним делам

13. Доан Ань Зунг, Заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии

14. Хоанг Чунг Зунг, Член ЦК КПВ, заместитель заведующего Организационным отделом ЦК КПВ

15. Хо Куок Зунг, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Правительства, заместитель премьер-министра

16. Нгуен Кхак Динь, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, заместитель Председателя Национального собрания

17. Лыонг Куок Доан, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций, заместитель председателя Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, председатель Союза фермеров Вьетнама

18. Нгуен Куок Доан, Член ЦК КПВ, постоянный заместитель секретаря партийного комитета, постоянный заместитель Генерального инспектора Правительственной инспекции

19. Нгуен Хыу Донг, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, член Постоянного комитета Национального собрания, председатель Комитета Национального собрания XV созыва по делам депутатов, заместитель заведующего Организационным отделом ЦК КПВ

20. Данг Хонг Дык, Член Постоянного бюро Центрального партийного комитета общественной безопасности, генерал-лейтенант, заместитель министра общественной безопасности

21. Нгуен Куанг Дык, Заместитель секретаря партийного комитета, заместитель заведующего Отделом пропаганды и работы с народными массами ЦК КПВ

22. Нгуен Ван Гау, Член Центрального военного комитета, генерал-полковник, заместитель министра обороны

23. Фан Ван Зянг, Член Политбюро, член Постоянного бюро партийного комитета Правительства, заместитель секретаря Центрального военного комитета, генерал армии, Министр обороны

24. Нгуен Тхи Тху Ха, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета центральных партийных органов, постоянный заместитель заведующего Канцелярией ЦК

25. Ву Хай Ха, Член ЦК КПВ, член Постоянного комитета Национального собрания, заместитель секретаря партийного комитета Национального собрания

26. Ле Кхань Хай, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета центральных партийных органов, заведующего Канцелярией Президента

27. Ле Нгок Хай, Генерал-лейтенант, заместитель секретаря партийного комитета, Командующий 5-м военным округом (Министерство обороны)

28. Нго Донг Хай, Член ЦК КПВ, заместитель заведующего Отделом пропаганды и работы с народными массами ЦК КПВ

29. Нгуен Лонг Хай, Кандидат в члены ЦК КПВ, постоянный заместитель секретаря партийного комитета центральных партийных органов

30. Нгуен Тхань Хай, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, член Постоянного комитета Национального собрания, председатель Комитета Национального собрания XV созыва по науке, технологиям и окружающей среде

31. Нгуен Ван Хиен, Член ЦК КПВ, член Центрального военного комитета, генерал-полковник, заместитель министра обороны

32. Чан Тхи Хиен, Член Постоянного бюро партийного комитета центральных партийных органов, заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии

33. Нгуен Ши Хиеп, Постоянный заместитель секретаря партийного комитета, заместитель заведующего Канцелярией Правительства

34. Фан Чи Хиеу, Член Постоянного бюро партийного комитета, заместитель министра юстиции

35. Буй Тхи Минь Хоай, Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, секретарь партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама

36. Нгуен Тхи Хонг, Член ЦК КПВ, член исполнительного комитета партийной организации Правительства, Губернатор Государственного банка Вьетнама

37. Доан Минь Хуан, Член ЦК КПВ, постоянный заместитель секретаря партийного комитета, постоянный заместитель директора Национальной политической академии имени Хо Ши Мина

38. Ле Манх Хунг, Член комитета партийной организации Правительства, исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли

39. Ле Куок Хунг, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро Центрального партийного комитета общественной безопасности, генерал-полковник, заместитель министра общественной безопасности

40. Буй Куанг Хи, Кандидат в члены ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций, заместитель председателя Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, первый секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина

41. Зыонг Куок Хи, Член Постоянного бюро партийного комитета, заместитель Генерального инспектора Правительственной инспекции

42. Ле Минь Хынг, член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, заведующий Организационным отделом ЦК КПВ

43. Нгуен Дык Хынг, Генерал-лейтенант, секретарь партийного комитета, политический комиссар 3-го военного округа (Министерство обороны)

44. Чан Тиен Хынг, Член ЦК КПВ, заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии

45. Нгуен Динь Кханг, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций, заместитель председателя Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, председатель Всеобщей конфедерации труда Вьетнама

46. Чан Вьет Кхоа, Член ЦК КПВ, член Центрального военного комитета, генерал-полковник, заместитель секретаря партийного комитета, директор Национальной академии обороны (Министерство обороны)

47. Ву Чунг Киен, Генерал-лейтенант, заместитель секретаря партийного комитета, Командующий Пограничными войсками (Министерство обороны)

48. Дао Хонг Лан, Член ЦК КПВ, член исполнительного комитета партийной организации Правительства, Министр здравоохранения

49. Нгуен Нгок Лам, Член Постоянного бюро Центрального партийного комитета общественной безопасности, генерал-полковник, заместитель министра общественной безопасности

50. Нгуен Тхань Лам, Член исполнительного комитета партийной организации Правительства, генеральный директор Вьетнамского телевидения

51. Чан Тхань Лам, Заместитель заведующего Отделом пропаганды и работы с народными массами ЦК КПВ

52. Чинь Мань Линь, Заместитель заведующего Организационным отделом ЦК КПВ

53. Нгуен Хонг Линь, Член ЦК КПВ, заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии

54. Нгуен Фи Лонг, Кандидат в члены ЦК КПВ, заместитель секретаря партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций

55. Нгуен Ван Лонг, Член Постоянного бюро Центрального партийного комитета общественной безопасности, генерал-полковник, заместитель министра общественной безопасности

56. Ле Ван Лой, Член исполнительного комитета партийной организации Правительства, председатель Вьетнамской академии общественных наук

57. Нгуен Тхи Тхань Май, Секретарь партийного комитета, директор Вьетнамского национального университета в г. Хошимине

58. Фан Ван Май, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, член Постоянного комитета Национального собрания, председатель Комитета Национального собрания XV созыва по экономике и финансам

59. Ле Куанг Мань, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, член Постоянного комитета Национального собрания, Генеральный секретарь Национального собрания, руководитель Канцелярии Национального собрания

60. Лам Ван Ман, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, член Постоянного комитета Национального собрания, председатель Совета по делам этнических меньшинств Национального собрания XV созыва

61. Чан Тхань Ман, Член Политбюро, секретарь партийного комитета Национального собрания, Председатель Национального собрания

62. Ле Куок Минь, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета центральных партийных органов, главный редактор газеты «Нянзян», заместитель заведующего Отделом пропаганды и работы с народными массами ЦК КПВ, председатель Ассоциации журналистов Вьетнама

63. Чан Хонг Минь, Член ЦК КПВ, член комитета партийной организации Правительства, Министр строительства

64. Фам Хоай Нам, Член ЦК КПВ, член Центрального военного комитета, генерал-полковник, заместитель министра обороны

65. Ха Тхи Нга, Член ЦК КПВ, постоянный заместитель секретаря партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций, заместитель председателя, генеральный секретарь Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама

66. Ле Тхи Нга, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, член Постоянного комитета Национального собрания, постоянный заместитель председателя Комитета по работе с народными петициями и надзору Национального собрания XV созыва

67. Нгуен Тхань Нги, Член ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий

68. Нгуен Чонг Нгиа, Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, член Постоянного бюро Центрального военного комитета, генерал армии, начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии (ВНА)

69. Буй Ван Нгием, Член ЦК КПВ, член Центрального военного комитета, вице-адмирал, Командующий Военно-морскими силами (Министерство обороны)

70. Чан Тхань Нгием, Член ЦК КПВ, член Центрального военного комитета, вице-адмирал, Командующий Военно-морскими силами (Министерство обороны)

71. Нгуен Куанг Нгок, Член ЦК КПВ, член Центрального военного комитета, генерал-полковник, заместитель министра обороны

72. Нгуен Тхи Бить Нгок, Постоянный заместитель секретаря партийного комитета, заместитель министра финансов

73. Чием Тхонг Нят, Генерал-майор, заместитель командующего, одновременно начальник штаба 9-го военного округа (Министерство обороны)

74. Нгуен Хай Нинь, Член ЦК КПВ, член исполнительного комитета партийной организации Правительства, Министр юстиции

75. Ла Конг Фыонг, Генерал-лейтенант, секретарь партийного комитета, политический комиссар 1-го военного округа (Министерство обороны)

76. Ле Хонг Куанг, Член ЦК КПВ, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по внутренним делам

77. Лыонг Там Куанг, Член Политбюро, член Постоянного бюро партийного комитета Правительства, секретарь Центрального партийного комитета общественной безопасности, генерал, Министр общественной безопасности

78. Нгуен Ван Куанг, Член ЦК КПВ, секретарь партийного комитета, председатель Верховного народного суда

79. Ву Хай Куан, Член ЦК КПВ, постоянный заместитель секретаря партийного комитета, постоянный заместитель министра науки и технологий

80. Тхай Тхань Куи, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета центральных партийных органов, постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий

81. Чинь Ван Кует, Секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами ЦК КПВ

82. Хоанг Минь Шон, Секретарь партийного комитета, директор Вьетнамского национального университета в Ханое

83. Нгуен Ким Шон, Член ЦК КПВ, член исполнительного комитета партийной организации Правительства, Министр образования и профессиональной подготовки

84. Ву Хонг Шон, Генерал-лейтенант, заместитель секретаря партийного комитета, Командующий Войсками ПВО и ВВС (Министерство обороны)

85. До Тиен Ши, Член ЦК КПВ, член комитета партийной организации Правительства, генеральный директор Радио «Голос Вьетнама»

86. Нгуен Тхань Там, Член ЦК КПВ, заместитель заведующего Организационным отделом ЦК КПВ

87. Ле Дык Тхай, Член ЦК КПВ, член Центрального военного комитета, генерал-полковник, заместитель министра обороны

88. Чан Хонг Тхай, Постоянный заместитель секретаря партийного комитета, постоянный заместитель председателя Вьетнамской академии наук и технологий

89. Лам Тхи Фыонг, Тхань Член ЦК КПВ, постоянный заместитель секретаря партийного комитета, постоянный заместитель министра культуры, спорта и туризма

90. Нгуен Тхи Тхань, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, заместитель Председателя Национального собрания

91. Чан Ши Тхань, Член ЦК КПВ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии

92. Динь Хыу Тхань, Заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии

93. Нгуен Чыонг Тханг, Член ЦК КПВ, член Центрального военного комитета, генерал-полковник, заместитель министра обороны

94. Нгуен Ван Тханг, Член ЦК КПВ, член исполнительного комитета партийной организации Правительства, Министр финансов

95. Фам Тат Тханг, Член ЦК КПВ, член комитета партийной организации центральных партийных органов, заместитель заведующего Отделом по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами ЦК КПВ

96. Тао Дык Тханг, Генерал-лейтенант, заместитель секретаря партийного комитета, председатель, генеральный директор Военно-промышленной и телекоммуникационной группы «Viettel»

97. Чан Дык Тханг, Член ЦК КПВ, член исполнительного комитета партийной организации Правительства, Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды

98. Ле Суан Тхе, Генерал-лейтенант, заместитель секретаря партийного комитета, Командующий 7-м военным округом (Министерство обороны)

99. Ле Суан Тхуан, Генерал-майор, заместитель секретаря партийного комитета, Командующий 12-м корпусом (Министерство обороны)

100. Ле Тхи Тхюи, Член ЦК КПВ, заместитель секретаря партийного комитета Правительства

101. Нгуен Хюи Тиен, Член Постоянного бюро партийного комитета центральных органов Партии, генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры

102. Данг Кхань Тоан, Постоянный заместитель секретаря партийного комитета, заместитель заведующего Канцелярией ЦК КПВ

103. Чыонг Тхиен То, Генерал-полковник, заместитель начальника Главного политического управления Вьетнамской народной армии (ВНА).

104. Ле Тан Той, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, член Постоянного комитета Национального собрания, председатель Комитета Национального собрания по обороне, безопасности и внешним связям XV созыва

105. Фам Тхи Тхань Ча, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Правительства, заместитель Премьер-министра

106. Нгуен Хай Чам, Член Постоянного бюро партийного комитета центральных органов Партии, постоянный заместитель секретаря партийного комитета Верховного народного суда

107. Ле Минь Чи, Секретарь ЦК КПВ, постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по внутренним делам

108. Ха Куок Чи, Заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии

109. Ле Хоай Чунг, Секретарь ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Правительства, министр иностранных дел

110. Чан Кам Ту, Член Политбюро, постоянный член Секретариата, секретарь партийного комитета центральных органов Партии

111. Нго Ван Туан, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, генеральный аудитор государства

112. Нгуен Ань Туан, Член ЦК КПВ, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий

113. Фам Зя Тук, Член ЦК КПВ, заведующий Канцелярией ЦК КПВ

114. Хоанг Тхань Тунг, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, член Постоянного комитета Национального собрания, председатель Комитета Национального собрания по законодательству и правосудию XV созыва

115. Фам Тхе Тунг, Член Постоянного бюро Центрального партийного комитета общественной безопасности, генерал-полковник, заместитель министра общественной безопасности

116. До Суан Тунг, Генерал-полковник, заместитель начальника Главного политического управления Вьетнамской народной армии

117. Ле Ван Туен, Член Постоянного бюро Центрального партийного комитета общественной безопасности, генерал-полковник, заместитель министра общественной безопасности

118. Нгуен Тхи Туен, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций, заместитель председателя Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, председатель Союза вьетнамских женщин

119. Буи Тхи Куинь Ван, Член ЦК КПВ, секретарь партийного комитета, заместитель заведующего Организационным отделом ЦК КПВ.

120. Нгуен Дак Винь, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Национального собрания, член Постоянного комитета Национального собрания, председатель Комитета Национального собрания по культуре и социальным вопросам XV созыва

121. Нгуен Минь Ву, Кандидат в члены ЦК КПВ, заместитель секретаря партийного комитета, постоянный заместитель министра иностранных дел

122. Во Тхи Ань Суан, Член ЦК КПВ, вице-президент Социалистической Республики Вьетнам

123. Зыонг Чунг И, Член Постоянного бюро партийного комитета центральных органов Партии, главный редактор журнала «Коммунист»

124. Као Тхи Хоа Ан, Постоянный заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного совета провинции Даклак

125. Фан Тханг Ан, Секретарь провинциального партийного комитета Каобанг

126. Нгуен Зоан Ань, Член ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета Тханьхоа

127. Нгуен Хоай Ань, Кандидат в члены ЦК КПВ, заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Тханьхоа

128. Фам Дык Ан, Заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель Народного комитета города Дананг

129. Ле Нгок Тяу, Заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель Народного комитета города Хайфон

130. Ле Тьен Тяу, Член ЦК КПВ, секретарь городского партийного комитета, глава делегации депутатов Национального собрания XV созыва города Хайфон

131. Нго Чи Кыонг, Член ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета, глава делегации депутатов Национального собрания XV созыва провинции Донгтхап

132. Куан Минь Кыонг, Секретарь провинциального партийного комитета, глава делегации депутатов Национального собрания XV созыва провинции Куангнинь

133. Чан Тьен Зунг, Секретарь провинциального партийного комитета Дьенбьен

134. Фам Дай Зыонг, Член ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета Футхо

135. Нгуен Чонг Донг, Заместитель секретаря городского партийного комитета Ханоя

136. Нгуен Ван Дык, Член ЦК КПВ, заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель Народного комитета города Хошимина

137. Нгуен Хоанг Зянг, Заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Куангнгай

138. Нгуен Хо Хай, Секретарь провинциального партийного комитета Камау

139. Нгуен Тьен Хай, Член ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета Анзянг

140. Тон Нгок Хань, Кандидат в члены ЦК КПВ, постоянный заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного совета провинции Донгнай

141. Нгуен Мань Хунг, Постоянный заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного совета провинции Тэйнинь

142. Чинь Вьет Хунг, Кандидат в члены ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета, председатель Народного совета провинции Лаокай

143. Й Тхань Ха Ниэ Кдам, Член ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета, глава делегации депутатов Национального собрания XV созыва провинции Ламдонг

144. Хоанг Куок Кхань, Секретарь провинциального партийного комитета Лангшон

145. Нгуен Зуи Лам, Секретарь провинциального партийного комитета Хатинь

146. Чан Ван Лау, Секретарь провинциального партийного комитета Виньлонг

147. Хау А Лень, Член ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета Туенкуанг

148. Нгуен Фыок Лок, Заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель Отечественного фронта города Хошимина

149. Во Ван Минь, Заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель Народного совета города Хошимина

150. Хо Ван Мынг, Кандидат в члены ЦК КПВ, заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Анзянг

151. Хо Ван Мыой, Заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Ламдонг

152. Ле Минь Нган, Секретарь провинциального партийного комитета Лайчау

153. Нгуен Хыу Нгиа, Член ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета Хынгйен

154. Хоанг Ван Нгием, Секретарь провинциального партийного комитета, глава делегации депутатов Национального собрания XV созыва провинции Шонла

155. Нгуен Зуи Нгок, Член Политбюро, секретарь городского партийного комитета Ханоя

156. Фам Куанг Нгок, Заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Хынгйен

157. Тхай Дай Нгок, Член ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета Зялай

158. Хо Ван Ниен, Член Центрального комитета КПВ, секретарь провинциального партийного комитета Куангнгай

159. Данг Суан Фонг, Член ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета, глава делегации депутатов Национального собрания XV созыва провинции Ниньбинь

160. Ле Куок Фонг, Член ЦК КПВ, постоянный заместитель секретаря городского партийного комитета города Хошимина

161. Чан Фонг, Заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Кханьхоа

162. Нгуен Ван Фыонг, Секретарь провинциального партийного комитета Куангчи

163. Ле Нгок Куанг, Член ЦК КПВ, секретарь городского партийного комитета Дананга

164. Чан Лыу Куанг, Секретарь ЦК КПВ, секретарь городского партийного комитета города Хошимина

165. Нгуен Ван Куэт, Секретарь провинциального партийного комитета Тэйнинь

166. Нгуен Хонг Тхай, Член ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета Бакнинь

167. Донг Ван Тхань, Постоянный заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель Народного совета города Кантхо

168. Нгием Суан Тхань, Член ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета Кханьхоа

169. Ву Дай Тханг, Член ЦК КПВ, заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель Народного комитета города Ханоя

170. Нгуен Кхак Тхан, Секретарь провинциального партийного комитета Нгеан

171. Нгуен Кхак Тоан, Заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель Народного комитета города Хюэ

172. Лыонг Нгуен Минь Чиет, Кандидат в члены ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета Даклак

173. Нгуен Динь Чунг, Член ЦК КПВ, секретарь городского партийного комитета Хюэ

174. Чинь Суан Чыонг, Секретарь провинциального партийного комитета Тхайнгуен

175. Фам Ань Туан, Заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Зялай

176. Чан Хи Туан, Заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Ниньбинь

177. Выонг Куок Туан, Кандидат в члены ЦК КПВ, заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Тхайнгуен

178. Ле Куанг Тунг, Член ЦК КПВ, секретарь городского партийного комитета Кантхо

179. Ву Хонг Ван, Секретарь провинциального партийного комитета, глава делегации депутатов Национального собрания XV созыва провинции Донгнай

180. Хо Тхи Хоанг Йен, Постоянный заместитель секретаря провинциального партийного комитета Виньлонг



Ниже приводится полный список вновь избранных кандидатов в члены Центрального комитета Партии XIV созыва:



1. Нгуен Хай Ань, Полковник, заместитель командующего армейским корпусом 12, Министерство национальной обороны

2. Нгуен Туан Ань, Заместитель секретаря провинциального партийного комитета Лайчау

3. Нгуен Мань Кыонг, Член Постоянного бюро городского партийного комитета, заместитель председателя Народного комитета города Хошимина

4. Буй Куок Зунг, Член Постоянного бюро партийного комитета, заместитель генерального государственного аудита.

5. Нгуен Хи Зунг, Специализированный член Центрального руководящего комитета по развитию науки и технологий, инновациям и цифровой трансформации

6. Нгуен Минь Зунг, Заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного совета провинции Виньлонг

7. Буй Тхе Зуи, Кандидат в члены Центрального комитета КПВ, заместитель секретаря партийного комитета, заместитель председателя Вьетнамской академии науки и технологий

8. Чан Зуй Донг, Заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Футхо

9. Ву Мань Ха, Кандидат в члены Центрального комитета КПВ, постоянный заместитель секретаря партийного комитета, постоянный заместитель министра здравоохранения

10. Ле Хай Хоа, Заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Каобанг

11. У Хуан, Кандидат в члены Центрального комитета КПВ, постоянный заместитель секретаря провинциального партийного комитета, глава делегации депутатов Национального собрания XV созыва, председатель комитета Отечественного фронта Вьетнама провинци Куангнгай

12. До Хыу Хи, Заместитель секретаря провинциального партийного комитета Даклак

13. Нгуен Хонг Фонг, Постоянный заместитель секретаря провинциального партийного комитета Тханьхоа

14. Буй Хоанг Фыонг, Член Постоянного бюро партийного комитета, заместитель министра науки и технологий

15. Чан Куан, Директор Государственного казначейства, Министерство финансов

16. Чан Данг Куинь, Генерал-майор, помощник Генерального секретаря ЦК КПВ, прикомандированный офицер Сил народной общественной безопасности.

17. Нгуен Минь Чиет, Постоянный заместитель секретаря партийного комитета учреждения, постоянный секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи, председатель ЦК Ассоциации студентов Вьетнама.

18. Хо Суан Чыонг, Постоянный заместитель секретаря провинциального партийного комитета Кханьхоа

19. Буй Ань Туан, Помощник члена Политбюро, постоянного члена Секретариата

20. Муа А Ванг, Кандидат в члены ЦК КПВ, заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель комитета Отечественного фронта Вьетнама провинции Дьенбьен.