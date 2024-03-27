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Спикер парламента Финляндии завершил визит во Вьетнам

Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо и сопровождающие его лица 26 марта покинули Ханой, завершив трехдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ.
  Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо (слева) и председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Фото: ВИA  
Это первый официальный визит спикера за пределы Европы с момента его вступления в должность, демонстрирующий особое положение Вьетнама во внешней политике Финляндии и прекрасные дружеские отношения между двумя законодательными органами. Кроме того, это был обмен опытом на высоком уровне, приуроченный к 50-летию дипломатических отношений между Вьетнамом и Финляндией (1973-2023 гг.).

Во время своего пребывания спикер парламента Финляндии провел переговоры с председателем НС Выонг Динь Хюэ, встретился с премьер-министром Фам Минь Тьинем и постоянным членом Секретариата ЦК КПВ, главой Организационной комиссии ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.

Стороны согласились с необходимостью поиска новых направлений, подходов и стимулов для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Они договорились содействовать обмену делегациями на всех уровнях и по каналам партии, государства и НС для повышения политического доверия и укрепления сотрудничества на многосторонних форумах в целях обеспечения стабильности, мира и устойчивого развития.

В рамках многостороннего сотрудничества они договорились поддерживать контакты, координацию и взаимную поддержку на глобальных и региональных парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и Совещание парламентского партнерства "Азия-Европа" (ASEP).

Они пообещали усилить контроль за эффективным выполнением международных договоров и соглашений о сотрудничестве, подписанных между правительствами, министерствами, ведомствами и местными органами власти двух стран, а также способствовать укреплению связей между бизнесом и местными органами власти.

Обе страны будут в полной мере использовать преимущества Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), особенно в таких востребованных и сильных областях, как высокие технологии, зеленое развитие, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, лесное хозяйство и информационные технологии.

По глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, стороны подтвердили свою готовность к двустороннему и многостороннему сотрудничеству на основе уважения международного права и Устава ООН во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире, включая Восточное море.

ВИА/ИЖВ

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