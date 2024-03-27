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Спикер парламента Финляндии завершил визит во Вьетнам
Во время своего пребывания спикер парламента Финляндии провел переговоры с председателем НС Выонг Динь Хюэ, встретился с премьер-министром Фам Минь Тьинем и постоянным членом Секретариата ЦК КПВ, главой Организационной комиссии ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.
Стороны согласились с необходимостью поиска новых направлений, подходов и стимулов для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Они договорились содействовать обмену делегациями на всех уровнях и по каналам партии, государства и НС для повышения политического доверия и укрепления сотрудничества на многосторонних форумах в целях обеспечения стабильности, мира и устойчивого развития.
В рамках многостороннего сотрудничества они договорились поддерживать контакты, координацию и взаимную поддержку на глобальных и региональных парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и Совещание парламентского партнерства "Азия-Европа" (ASEP).
Они пообещали усилить контроль за эффективным выполнением международных договоров и соглашений о сотрудничестве, подписанных между правительствами, министерствами, ведомствами и местными органами власти двух стран, а также способствовать укреплению связей между бизнесом и местными органами власти.
Обе страны будут в полной мере использовать преимущества Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), особенно в таких востребованных и сильных областях, как высокие технологии, зеленое развитие, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, лесное хозяйство и информационные технологии.
По глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, стороны подтвердили свою готовность к двустороннему и многостороннему сотрудничеству на основе уважения международного права и Устава ООН во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире, включая Восточное море.