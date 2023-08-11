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Спикер вьетнамского парламента завершил визит в Индонезию, участие в АИПА-44 и визит в Иран

Официальные визиты в Индонезию и Иран председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ показывают, что Вьетнам придает важное значение развитию дружественных отношений и сотрудничества со своими традиционными партнерами в Азии и на Ближнем Востоке. Как сообщает специальный корреспондент ВИА, утром 11 августа член Политбюро ЦК КПВ, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ во главе делегации вьетнамского парламента прибыл в международный аэропорт Нойбай, успешно завершив официальный визит в Индонезию, участие в 44-й сессии Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА-44) и официальный визит в Иран, которые состоялись с 4 по 10 августа по приглашению председателя Совета народных представителей Индонезии (нижней палаты парламента Индонезии), председателя Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) Пуана Махарани и председателя Меджлиса Исламской Республики Иран Мохаммада Бакера Калибафа.

В обеих странах прошли примерно 60 мероприятий с участием главы Национального собрания и делегации вьетнамского парламента.

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ провел переговоры и встречи с высокопоставленными руководителями Индонезии и Ирана; принял участие в некоторых культурных, экономических и внешнеполитических мероприятиях и выступил с важными политическими речями в местных агентствах политических исследований; а также встретился с сотрудниками посольств Вьетнама и представителями вьетнамской диаспоры в этих странах.

Спикер вьетнамского парламента принял участие в открытии и выступил с важной речью на первом заседании АИПА-44. По этому случаю, он провел двусторонние встречи с руководителями парламентов некоторых стран.

Официальный визит в Индонезию главы Нацсобрания Вьетнама и его участие в АИПА-44 демонстрируют, что Вьетнам ценит и поддерживает председательство Индонезии на АИПА-44 и в АСЕАН в 2023 году; вносит важный вклад в укрепление отношений и политического доверия между двумя странами, а также в дальнейшее углубление отношений традиционной дружбы и стратегического партнерства между Вьетнамом и Индонезией.

Помимо подписания Договора о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Советом народных представителей Индонезии, на двусторонних встречах высокопоставленные руководители обеих стран обсудили направления развития сотрудничества между двумя государствами, а также между законодательными органами в двустороннем и многостороннем форматах; обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющими взаимный интерес.

Официальный визит в Иран председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ состоялся в тот момент, когда две страны отмечали 50-летие установления дипломатических отношений, и спустя почти 25 лет после того, как тогдашний председатель Национального собрания Вьетнама Нонг Дык Мань посетил Иран с государственным визитом в 1999 году.

Глава вьетнамского парламента провел переговоры и встречи с высокопоставленными руководителями Ирана. Стороны обсудили различные меры по наращиванию сотрудничества по случаю 50-й годовщины установления дипотношений между двумя странами; подписали новый Договор о сотрудничестве между двумя законодательными органами.

Во время пребывания в Иране председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ принял участие в форумах по активизации торгово-экономического и инвестиционному сотрудничеству, на которых присутствовали и представители многих предприятий Вьетнама и Ирана.

Официальные визиты в Индонезию и Иран председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ показывают, что Вьетнам придает приоритетное значение дальнейшему развитию дружественных отношений и многопланового сотрудничества со своими традиционными партнерами в Азии и на Ближнем Востоке.

ИЖВ/ВИА

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