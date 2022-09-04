Спецпосланник Президента США по вопросам климата провел рабочую встречу в провинции Бенче

Секретарь Парткома провинции Бенче Ле Дык Тхо вручает цветы Спецпосланнику Президента США по вопросам климата. Фото: Хоанг Чунг

3 сентября рабочая делегация во главе со Специальным посланником Президента США по вопросам климата Джоном Форбсом Керри посетила провинцию Бенче и провела рабочую встречу с руководителями провинции по вопросам изменения климата.

Секретарь Партийного комитета провинции Бенче Ле Дык Тхо подчеркнул, что Бенче желает, чтобы США активно сотрудничали и поддерживали Вьетнам, в том числе и Бенче, в реализации проектов по предотвращению и борьбе с последствиями изменения климата, с использованием речных и прибрежных дамб, подготовке высококачественных человеческих ресурсов и специалистов в области изменения климата и использования возобновляемых источников энергии.

Спецпосланник Президента США по вопросам климата заявил, что Вьетнам, включая Бенче, имеет преимущества в развитии ветровой и солнечной энергетики, снижает воздействие производства энергии на окружающую среду. Это будет потенциальным преимуществом для двух стран, чтобы инвестировать и развиваться вместе в будущем.

В тот же день делегация осмотрела оползневую зону Коннян и зону морской дамбы Баотхуан, посетила ветряную электростанцию Pacifico Sunpro Бенче и фабрику по предварительной обработке какао-бобов в уезде Тяутхань.



