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Специальный советник ООН высоко оценивает роль Вьетнама в реагировании на глобальное изменение климата
Выступая 21 декабря на встрече с послом Данг Хоанг Жангом, постоянным представителем Вьетнама при ООН, Харт пожелал стране Юго-Восточной Азии и впредь делиться своим опытом и уроками успеха в области энергетического перехода.
Посол Жанг, со своей стороны, попросил специального советника передать благодарность вьетнамского правительства Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и ООН за их активную поддержку страны в создании Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP) с международными партнерами и в реализации ее обязательств, принятых на 26-й Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26).
Дипломат пожелал, чтобы ООН продолжала сопровождать Вьетнам в мобилизации ресурсов, необходимых для полной реализации JETP.
Посол Жанг заявил, что Вьетнам готов участвовать в подготовке к саммиту климатических амбиций, инициированному Гутерришем в следующем году, внося свой вклад в соответствующие совместные усилия.
Харт сказал, что Генеральный секретарь был рад завершению Вьетнамом JETP, что свидетельствует о серьезном претворении страной своих обязательств в области климата в действия.
ООН продолжит тесное сотрудничество с Вьетнамом и международными партнерами в реализации соглашения, подчеркнул спецсоветник.