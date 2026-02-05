Специальный посланник Генсекретаря ЦК КПВ провёл встречу с Генсекретарём ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином

Специальный посланник Генсекретаря ЦК КПВ, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг на встрече с Генсекретарём ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином. Фото: МИД Вьетнама

От имени КПК и государства Китая Генсекретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин тепло поздравил XIV съезд КПВ с блестящим успехом; передал тёплые приветствия и поздравления товарищу То Ламу в связи с оказанным ему доверием и его переизбранием Генсекретарём ЦК КПВ нового созыва; выразил удовлетворение и высоко оценил итоги телефонного разговора с Генсекретарём То Ламом, состоявшегося сразу после успешного проведения XIV съезда.

Генсекретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил то, что XIV съезд избрал новое руководство, сформулировал теоретические положения обновлённого курса и открыл новую эпоху развития вьетнамской нации; выразил уверенность в том, что вьетнамский народ под руководством ЦК КПВ во главе с Генсекретарём То Ламом успешно реализует Резолюцию XIV съезда, построит социализм, соответствующий условиям страны, и выполнит две цели «100 лет» к юбилеям основания КПВ и образования государства.

Товарищ Ле Хоай Чунг с уважением передал Генсекретарю, Председателю КНР Си Цзиньпину тёплые приветствия и Благодарственное письмо Генсекретаря То Лама по случаю направления товарищем Си Цзиньпином поздравительного письма Генсекретарю То Ламу. Делая акцент на важнейших результатах XIV съезда, Ле Хоай Чунг подчеркнул оценку КПВ о том, что съезд выполнил свою великую историческую миссию, всесторонне обобщил практику вьетнамской революции за 40 лет обновления и принял решения стратегического значения для будущего и судьбы вьетнамской нации в новую эпоху развития.

Партия, государство и народ Вьетнама полны решимости построить мирную, независимую, демократическую, сильную, процветающую, цивилизованную и счастливую страну, уверенно продвигающуюся к социализму; Вьетнам последовательно придерживается цели национальной независимости и социализма, руководствуясь принципом «народ — основа», формирует новую модель экономического роста, твёрдо и последовательно реализует независимую, самостоятельную, самодостаточную, миролюбивую, дружественную внешнюю политику сотрудничества и развития, многовекторность и диверсификацию внешних связей.

Ле Хоай Чунг подтвердил неизменную позицию Партии и Государства Вьетнама и Генсекретаря То Лама, согласно которой отношения сотрудничества с Китаем всегда рассматриваются как приоритет высшего порядка; Вьетнам готов вместе с Китаем идти рука об руку на новом этапе развития, укрепляя политическую, материальную и общественную основу вьетнамско-китайских отношений через активизацию стратегического диалога на высоком уровне.

Он также подчеркнул, что внешнеполитические и дипломатические ведомства двух партий и двух государств преисполнены решимости и достигли общего понимания по конкретизации руководящих установок высшего руководства двух партий и стран, прилагая усилия к дальнейшему углублению и практическому наполнению Всеобъемлющего стратегического партнёрства сотрудничества и Сообщества Вьетнам — Китай с общей судьбой, имеющего стратегическое значение.

Генсекретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что китайско-вьетнамские отношения имеют давние традиции дружбы и соответствуют коренным интересам двух стран; Китай неизменно придаёт большое значение и отдаёт приоритет развитию дружественных отношений с Вьетнамом. Он подтвердил готовность поддерживать регулярные стратегические контакты с Генсекретарём То Ламом, руководствуясь формулой «16 иероглифов», духом «4 хорошо» и ориентиром «6 более».

Генсекретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что принятие Китаем 15-го пятилетнего плана развития на сессии «двух собраний» в марте 2026 года откроет ещё больше возможностей для сотрудничества и развития с другими странами, в том числе с Вьетнамом; выразил надежду, что обе стороны продолжат повышать качество и эффективность сотрудничества по различным направлениям, поощрять межрегиональное взаимодействие и гуманитарные обмены, прилагая усилия к постоянному развитию Всеобъемлющего стратегического партнёрства сотрудничества и Сообщества Китай — Вьетнам с общей судьбой, имеющего стратегическое значение и приносящего благополучие народам двух стран.

По случаю традиционного праздника Тэт Бинь Нго Генсекретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин направил Партии, Государству и народу Вьетнама, а также Генсекретарю То Ламу поздравления с пожеланиями здоровья, мира и процветания.