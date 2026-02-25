Специальный посланник Генсека То Лама провёл встречи с Председателями Партии «Единая Россия» и КПРФ

Специальный посланник Генерального секретаря То Лама, член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг проводит встречу с Председателем Партии «Единая Россия» Д. Медведевым. (Фото: ВИА)

24 февраля в Москве Специальный посланник Генерального секретаря То Лама, член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл встречи с Председателем Партии «Единая Россия» Д. Медведевым и Председателем Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Г. Зюгановым с целью информирования о результатах XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).



На обеих встречах товарищ Ле Хоай Чунг передал слова благодарности Центрального комитета КПВ и Генерального секретаря То Лама за поздравления, письма и телеграммы руководителей России, направленные в адрес XIV съезда КПВ, а также по случаю переизбрания товарища То Лама Генеральным секретарём и избрания нового руководства партии.



Товарищ Ле Хоай Чунг проинформировал об основных итогах съезда, отметив, что XIV Всевьетнамский партийный съезд КПВ завершился большим успехом, выполнил важную историческую миссию, глубоко обобщил революционную практику Вьетнама за 40 лет всестороннего, исторического Обновления, заложил первоначальные основы теории Обновления для определения направлений развития Вьетнама в новую эпоху; подчеркнул переход к модели экономического роста, основанной на науке и технологиях и цифровой трансформации, развитие экономики в увязке с культурно-социальным развитием и охраной окружающей среды; впервые определил внешнюю политику наряду с обороной и безопасностью как ключевую и постоянную задачу.



Товарищ Ле Хоай Чунг подтвердил, что Вьетнам последовательно придаёт большое значение всеобъемлющему стратегическому партнёрству с Российской Федерацией, отношениям с Партией «Единая Россия» и КПРФ; выдвинул ряд предложений по продвижению сотрудничества между Коммунистической партией Вьетнама и двумя партиями в предстоящий период.

Товарищ Ле Хоай Чунг проводит встречу с Председателем Коммунистической партии Российской Федерации Г. Зюгановым. (Фото: ВИА)

Д. Медведев и Г. Зюганов поблагодарили Центральный комитет КПВ за направление специального посланника для информирования о результатах и ещё раз поздравили с успехом XIV съезда КПВ и с тем, что Центральный комитет КПВ переизбрал товарища То Лама Генеральным секретарём и избрал новый состав руководства партии. Они высоко оценили достижения Вьетнама в процессе Обновления под руководством КПВ. Д. Медведев подчеркнул, что Вьетнам не смог бы преодолеть трудности без мудрого руководства и руководящих указаний Коммунистической партии Вьетнама. Г. Зюганов отметил, что Вьетнам является примером для развивающихся стран в нынешних условиях, а теория Обновления внесёт важный вклад в международное коммунистическое и рабочее движение. Оба председателя выразили уверенность, что под руководством КПВ Вьетнам продолжит достигать целей развития в новую эпоху.



Д. Медведев подтвердил, что Вьетнам является важным и надёжным партнёром России в Азиатско-Тихоокеанском регионе; предложил ряд крупных направлений сотрудничества, которые следует продвигать, подтвердил готовность сотрудничать с Вьетнамом во многих сферах, включая атомную энергетику, оборону и безопасность, науку и технологии, культуру, образование…; подчеркнул важность межпартийного сотрудничества, реализации подписанных договорённостей между двумя партиями и подготовки к подписанию Плана сотрудничества между КПВ и Партией «Единая Россия» на период 2026–2028 годов, включая подготовку кадров, развитие сотрудничества между двумя политическими академиями двух партий; проведение заседания механизма межпартийного сотрудничества в конце 2026–2027 годов, продвижение взаимодействия молодёжных движений двух партий, эффективную организацию перекрёстного Года сотрудничества в области науки и образования в 2026 году…



Г. Зюганов согласился координировать усилия по продвижению отношений по партийной линии, особенно в части теоретического обмена, поддержать сотрудничество по парламентскому каналу, между регионами в тех местах, где представители КПРФ участвуют в органах власти, а также между общественными организациями двух партий.



В рамках встреч стороны также обменялись информацией и мнениями по ряду представляющих взаимный интерес международных и региональных вопросов.



По этому случаю товарищ Ле Хоай Чунг передал товарищам Д. Медведеву и Г. Зюганову приглашение Генерального секретаря То Лама и Центрального комитета КПВ посетить Вьетнам в подходящее время. Они поблагодарили и с удовольствием приняли приглашение.