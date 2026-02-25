Специальный посланник Генерального секретаря То Лама провёл встречу с Президентом Российской Федерации и переговоры с Министром иностранных дел России

Общий вид встречи в Кремле. Фото: ВИА



По сообщению корреспондента Вьетнамского Информационного Агентства в Москве, продолжая программу визита в Российскую Федерацию с целью информирования о результатах Всевьетнамского съезда XIV созыва Коммунистической партии Вьетнама, во второй половине дня 24 февраля в Кремле Специальный посланник Генерального секретаря То Лама, член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе встречи президент В. Путин приветствовал Ле Хоай Чунга в качестве Специального посланника Генерального секретаря То Лама, возглавляющего делегацию, прибывшую в Россию для информирования о результатах XIV съезда Партии.

Президент вновь поздравил с успешным проведением XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, высоко оценил итоги телефонного разговора с Генеральным секретарём То Ламом сразу после завершения съезда; подчеркнул, что переизбрание товарища То Лама Генеральным секретарём Центрального комитета Партии нового созыва свидетельствует о высоком доверии со стороны Партии и народа.

Президент России выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарём То Ламом Вьетнам успешно реализует стратегические приоритеты, вступит в эпоху подъёма и устойчивого развития, достигнет поставленных целей.

Товарищ Ле Хоай Чунг передал Послание Генерального секретаря То Лама президенту Путину, подчеркнув, что XIV съезд выполнил важную историческую миссию, всесторонне подвёл итоги 40 лет обновления, определил ключевые цели, направления и стратегические прорывы на будущее и судьбу нации в новую эпоху развития; Партия, Государство и народ Вьетнама решительно настроены строить мирную, независимую, демократическую, богатую, мощную, процветающую, цивилизованную и счастливую страну, уверенно продвигаясь к социализму.

В новую эпоху развития Вьетнам желает и рассчитывает, что Российская Федерация продолжит оставаться надёжным и верным другом; дальнейшее углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства отвечает интересам обеих стран и вносит вклад в мир, стабильность и устойчивое развитие региона и мира.

Товарищ Ле Хоай Чунг проинформировал о ключевых направлениях и трёх стратегических прорывах XIV съезда, отметив динамичное развитие вьетнамско-российских отношений под руководством высших лидеров двух стран. На основе положений Послания Генерального секретаря То Лама он подтвердил стремление укреплять сотрудничество с Россией в сферах атомной энергетики, нефти и газа, морского сотрудничества, обороны, военно-технического взаимодействия, науки и технологий, транспорта.

Президент В. Путин подчеркнул, что Россия придаёт большое значение последовательному развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом в интересах народов двух стран; отметил, что считает Генерального секретаря То Лама близким другом и рассчитывает вскоре принять его с визитом в России; выразил готовность поддерживать регулярные контакты и обмен мнениями по стратегическим вопросам и двусторонним отношениям; высказался за повышение качества и эффективности сотрудничества в опорных сферах — энергетике, нефти и газе, военно-техническом взаимодействии — а также за расширение взаимодействия в областях атомной энергетики, науки и технологий, транспорта.

По этому случаю Ле Хоай Чунг передал приглашение Генерального секретаря То Лама посетить Вьетнам. Президент В. Путин поблагодарил и с удовлетворением принял приглашение.

Во второй половине того же дня состоялись переговоры Министра иностранных дел Ле Хоай Чунга с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Министр С. Лавров приветствовал вьетнамскую делегацию и выразил радость новой встрече.

В атмосфере близости, дружбы и доверия член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг проинформировал российского коллегу о руководящих установках, внешнеполитическом курсе, а также о ключевых направлениях и важных задачах внешней политики Вьетнама; подчеркнул, что XIV съезд впервые подтвердил роль и миссию внешней политики и международной интеграции как приоритетных и постоянных направлений.

Министр С. Лавров поблагодарил министра Ле Хоай Чунга за предоставленную важную информацию стратегического характера о XIV съезде; подтвердил, что Вьетнам является приоритетным партнёром во внешней политике России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стороны провели обзор и оценку состояния двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие между двумя министерствами иностранных дел; обменялись мнениями и согласовали ряд мер, направленных на усиление координирующей роли двух ведомств в дальнейшем укреплении и развитии отношений между двумя странами; обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.