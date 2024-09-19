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Специальный докладчик ООН высоко оценивает прогресс Вьетнама
Упомянув о своем визите во Вьетнам 9-15 ноября 2023 года, чиновник подтвердил, что стал свидетелем впечатляющего прогресса в экономическом развитии страны и реализации программ социального обеспечения.
Он также подтвердил, что страна добилась значительных успехов в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в различных областях, таких как сокращение бедности, доступ к чистой воде и санитарии, развитие устойчивой инфраструктуры и развитие инноваций.
Выступая на мероприятии, посол Май Фань Зунг, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной торговой организации и других международных организациях в Женеве, подтвердил последовательную политику Вьетнама по продвижению и защите прав человека, включая право на развитие.
Вьетнам всегда ставит людей в центр всех стратегий развития, рассматривая их как субъект, движущую силу и бенефициаров. Страна не пытается добиться экономического развития за счет окружающей среды, подчеркнул посол Май Фань Зунг.
Вьетнам высоко ценит позитивный взгляд Специального докладчика на достижения, обязательства и видение страны в области всестороннего развития, реализации Целей устойчивого развития, сокращения бедности, развития устойчивой инфраструктуры, продвижения инноваций и обеспечения участия, вклада людей в процессе развития, сказал дипломат.
Он также подчеркнул, что Вьетнам придает большое значение созданию возможностей для участия и вклада своих граждан во все процессы разработки и реализации политики.
Май Фань Зунг подтвердил приверженность Вьетнама устойчивому развитию, которое включает в себя приоритетные инвестиции в человеческие ресурсы, науку, технологии и инновации; улучшение инфраструктуры; развитие зеленой и циркулярной экономики; повышение устойчивости к стихийным бедствиям и изменению климата; совершенствование социалистически ориентированных рыночных институтов; ускорение государственных административных реформ; поощрение участия уязвимых групп населения в процессах принятия решений; продолжение реформирования системы социального обеспечения для укрепления жизнестойкости общества и поддержки уязвимых групп населения; стабилизацию макроэкономических основ; эффективную мобилизацию и использование финансовых ресурсов для устойчивого развития; повышение доступности данных для улучшения мониторинга хода реализации Целей устойчивого развития; привлечение всех заинтересованных сторон и сотрудничество с партнерами для достижения этих целей для всех к 2030 году.
Пользуясь случаем, он выразил поддержку Специальному докладчику и пожелал продолжить сотрудничество с правозащитными механизмами ООН в предстоящее время.