Специальное шоу «аозай», посвящено культурным ценностям Вьетнама в Йенты

Вечером 23 апреля в Комплексе памятников и ландшафта Йенты (община Тхыонг Йен Конг, город Уонгби, провинция Куангнинь) состоялось, специальное шоу «аозай», посвящено красоте вьетнамского традиционного аозай, способствуя сохранению и продвижению традиционных культурных ценностей нации.

Это мероприятие является частью серии мероприятий по привлечению туристов провинции (Фестиваль аозай Куангнинь-2022), совместно организованных дизайнером аозай Минханем и компанией Viet Mode.

Программа направлена на развитие и продвижение образа городского туризма среди большого количества людей, местных и иностранных туристов, привлекая туристов в Куангнинь.

В частности, в программе приняли участие делегаты вьетнамских аозай, являющихся послами стран и представителями международных организаций во Вьетнаме, художники, модели и общественные деятели, с 12 коллекциями от 12 известных дизайнеров страны.

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С грандиозным масштабом организации, сочетающим искусство перформанса, уникальное световое представление, присутствие делегатов, высоких гостей, программа демонстрации и создания вьетнамского аозай Йенты 2022, принесет зрителям много эмоций, способствуя чествованию вьетнамского аозай; в то же время продвигая образ священной горы Йенты, а также туризм в провинциях Уонгби и Куангнинь.