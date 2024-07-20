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Специальное коммюнике о кончине Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга
Генеральный секретарь ЦК КПВ, секретарь центральной военной комиссии товарищ Нгуен Фу Чонг, родился 14 апреля 1944 года в общине Донгхой, уезд Донгань, город Ханой. Постоянное место жительства товарища было в доме № 5, улица Тхиенкуанг, квартал Нгуен Зу, район Хай Ба Чынг, город Ханой. Поступил на государственную службу в 1967 году и он вступил в члены КПВ 19 декабря 1967. Являлся членом ЦК КПВ VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов; членом Политбюро VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов; принимал участие в работе Постоянного комитета Политбюро VIII созыва; был председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам XI и XII созыва; являлся Генеральным секретарем ЦК КПВ XI, XII, XIII созывов; Президентом Социалистической Республики Вьетнам на срок полномочий 2016 – 2021 гг., был председателем Совета национальной обороны и безопасности; секретарем Центральной военной комиссии; являлся членом Постоянного бюро Центрального партийного комитета общественной безопасности, а также главой Центрального руководящего комитета по профилактике и борьбе с коррупцией и негативными явлениями. Депутат Национального собрания XI, XII, XIII, XIV, XV созывов.
После периода тяжелой болезни, несмотря на то, что Партия, Государство, ведущие профессора и врачи, эксперты приложили все возможные усилия, чтобы спасти ему жизнь, несмотря на искреннюю заботу семьи, из-за преклонного возраста и вследствие тяжелой болезни, скончался в 13 часов 38 минут 19 июля 2024 года в Центральном военном госпитале №108 на 80-м году жизни.
За 60 лет своей службы товарищ внес большой и особенно выдающийся вклад в славное революционное дело партии и нации. Он был награжден Партией и Государством орденом Золотой Звезды, значком 55-летия членства в КПВ, а также многими вьетнамскими и международными орденами и медалями.
Смерть товарища - огромная утрата для Партии, Государства, вьетнамского народа и его семьи.
В знак почтения памяти товарища Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама, Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам и Президент Социалистической Республики Вьетнам, Правительство Социалистической Республики Вьетнам и Центральный комитет Вьетнамского Отечественного фронта приняли решение провести похороны товарища Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга национальным трауром.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЬЕТНАМА
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
ПРЕЗИДЕНТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФРОНТА ОТЕЧЕСТВА ВЬЕТНАМА