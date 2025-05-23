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Специальное коммюнике в связи с кончиной бывшего Президента государства Чан Дык Лыонга
Товарищ Чан Дык Лыонг, бывший член Политбюро, бывший Президент Социалистической Республики Вьетнам, бывший Председатель Совета по обороне и безопасности, родился 5 мая 1937 года; малая родина: община Фокхань, уезд Дыкфо (ныне городок Дыкфо), провинция Куангнгай; постоянное место жительства по адресу: дом 298, улица Ваныук, квартал Лиеужай, район Бадинь, город Ханой.
Товарищ участвовал в революции с февраля 1955 года. Он вступил в КПВ 19 декабря 1959 года. Являлся членом ЦК КПВ V, VI, VII, VIII, IX созывов; член Политбюро VIII и IX созывов; членом Постоянного бюро Политбюро VIII созыва; заместителем Председателя Совета министров с февраля 1987 года по сентябрь 1992 года; заместителем Премьер-министра с октября 1992 года по август 1997 года; Президентом Социалистической Республики Вьетнам, Председателем Совета по обороне и безопасности X и XI созывов; депутатом Национального собрания VII, VIII, X и XI созывов.
После периода тяжелой болезни, несмотря на то, что Партия, Государство, ведущие профессора и врачи, эксперты приложили все возможные усилия, чтобы спасти ему жизнь, несмотря на искреннюю заботу семьи, из-за преклонного возраста и вследствие тяжелой болезни, скончался в 22 часа 51 минут 20 мая 2025 года в своей резиденции в Ханое на 88-м году жизни.
За более чем 50 лет революционной деятельности он внес огромный и исключительно выдающийся вклад в славное революционное дело партии и нации. Партия и государство наградили его орденом «Золотая звезда», памятным знаком «65 лет членства в КПВ» и многими другими знатными орденами, медалями, наградами и званиями.
Его кончина - большая потеря для партии, государства и народа Вьетнама, а также для его семьи. В память о бывшем Президенте государства Чан Дык Лыонге Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама, Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам, Президент Социалистической Республики Вьетнам, Правительство Социалистической Республики Вьетнам и Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама постановляют провести похороны товарища Чан Дык Лыонга в соответствии с национальным траурным этикетом.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЬЕТНАМА
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
ПРЕЗИДЕНТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФРОНТА ОТЕЧЕСТВА ВЬЕТНАМА