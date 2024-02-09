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Специальное занятие вьетнамского языка накануне Тэта в Москве

По случаю Лунного Нового 2024 года в клубе вьетнамского языка МГЛУ было организовано специальное «занятие», которое привлекло почти всех студентов вьетнамского языка из московских вузов, и шло только об одном - праздновании Тэта. Выбрав для себя будущую карьеру, связанную с вьетнамским языком, изучение вьетнамской культуры вызывает большой интерес у российских студентов МГЛУ, военно-технического училища, университета международных отношений МГИМО и дипломатической академии. Новый год в России давно прошел, но у вьетнамцев по всему миру старый год только переходит последние дни до нового года – года Деревянного Дракона по лунному календарю.

Обычай украшать дома, цветочные рынки, приготовление бань чынг, бань тет, дарение «счастливых денег» (ли си) в знак заботы и уважения - все это уроки культуры, которые интересны российским студентам, изучающим вьетнамский язык. Почему дракона еще по разному называют во вьетнамском языке, а год Дракона вообще называется годом Тхин? Почему баньчынг имеет квадратную форму и почему простое праздничное блюдо отражает понимание вьетнамцев о мире?

Викторина о всех этих обычаях, кулинарных традициях Тэта вызывала настоящий интерес у студентов от первокурсников до старшекурсников.

В настоящее время в России все шире преподается вьетнамский язык. В 2023-2024 учебном году Дипломатическая академия набрала первых студентов по специальности вьетнамского языка. Студент второго курса Университета международных отношений МИД России по имени Павел, а по вьетнамски он называл себя Хай, случайно попал на кафедру вьетнамского языка. А теперь для Хая этот трудный язык открыл многообещающую карьеру по мере позитивного развития отношений между Вьетнамом и Россией.

Самое сложное во вьетнамском языке – это произношение. Даже при преподавателе-носителе вьетнамского языка, правильно выговаривать слова на вьетнамском языке остается труднодостижимым для иностранных студентов, особенно первокурсников. Но и это не остановило первокурсницу Дипломатической академии Катю от чтения стихотворения поэта Лыу Куанг Ву, которая изучала вьетнамский язык всего несколько месяцев.

Традиции, культура, музыка, поэзия, кухня – это настоящие послы, которые старательно распространяют любовь к вьетнамскому языку до друзьей во всем мире.

ИЖВ/ВИА

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