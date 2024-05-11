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Специалисты в области высоких технологий по-прежнему нуждаются в дальнейшем повышении квалификации

Вьетнамские рабочие имеют множество возможностей на рынке труда в сфере высоких технологий, но по-прежнему необходимы более активные усилия для повышения их квалификации, чтобы удовлетворить спрос работодателей. Вьетнамские рабочие теперь могут легко найти работу в других странах, работать удаленно и получать привлекательную зарплату. Между тем, отечественные и иностранные компании в стране также могут легко искать таланты со всего мира, пока внутренний рынок труда еще не удовлетворил их спрос.

Дэн Вестгарт, главный операционный директор Deel, калифорнийской компании по разработке кадровых решений, рассказал, что мир вступает во вторую стадию глобализации, и люди могут работать где угодно. Удаленная работа сейчас в тренде, поэтому в настоящее время приоритетом является повышение квалификации, а не уделение слишком большого внимания рабочим местам.

Иностранные компании, как правило, нанимают вьетнамцев на такие должности, как разработка программного обеспечения/программирование, анализ данных, цифровой маркетинг и обработка данных.

Статистика американской компании также показывает, что наибольший спрос на вьетнамский персонал наблюдается в США, Сингапуре, Австралии, Гонконге (Китай) и Великобритании. Среди них Австралия испытывает острую потребность в работниках и отдает предпочтение выходцам из Вьетнама.
Считается, что вьетнамские рабочие обладают качествами, подходящими для таких профессий, как программирование, разработка программного обеспечения, а также сбор и анализ данных.

Однако Антония Санда, директор по коммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Deel, отметила, что, хотя Вьетнам уделяет большое внимание развитию высокотехнологичных человеческих ресурсов, нынешние темпы не в состоянии удовлетворить рыночный спрос.

Другие инсайдеры также отметили, что, несмотря на большой спрос на набор персонала в высокотехнологичных отраслях Вьетнама, кадровый потенциал по-прежнему нуждается в совершенствовании.

В компании Coc Coc Co. Ltd, которой принадлежат веб-браузер и поисковая система Coc Coc, спрос на рабочую силу в области искусственного интеллекта и обработки данных удвоился за последние три года и будет продолжать расти в ближайшее время, заявила заместитель генерального директора Май Тхи Тхань Оань.

Однако она добавила, что только около 20% кандидатов соответствуют минимум 80% критериям отбора на собеседовании. После предварительных собеседований количество квалифицированных и способных кандидатов сокращается до 5%, отметила она.

В свою очередь, Huawei Vietnam заявила, что количество и качество персонала, работающего в сфере технологий, во Вьетнаме растет.

Нгуен Хыонг, директор по коммуникациям компании с китайскими инвестициями, отметила, что знание иностранных языков является одним из важных факторов конкурентоспособности вьетнамских работников по сравнению с талантами работников других стран. Однако, специалисты во Вьетнаме теперь лучше осведомлены о том, как улучшить свои знания иностранных языков.

Вьетнам занял 59-е место в Глобальном рейтинге удаленной работы за 2023 год, который оценивает потенциал 108 стран/территорий, которые могут претендовать на звание лучших мест для удаленной работы.

ИЖВ/ВИА

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