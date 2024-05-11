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Специалисты в области высоких технологий по-прежнему нуждаются в дальнейшем повышении квалификации
Дэн Вестгарт, главный операционный директор Deel, калифорнийской компании по разработке кадровых решений, рассказал, что мир вступает во вторую стадию глобализации, и люди могут работать где угодно. Удаленная работа сейчас в тренде, поэтому в настоящее время приоритетом является повышение квалификации, а не уделение слишком большого внимания рабочим местам.
Иностранные компании, как правило, нанимают вьетнамцев на такие должности, как разработка программного обеспечения/программирование, анализ данных, цифровой маркетинг и обработка данных.
Статистика американской компании также показывает, что наибольший спрос на вьетнамский персонал наблюдается в США, Сингапуре, Австралии, Гонконге (Китай) и Великобритании. Среди них Австралия испытывает острую потребность в работниках и отдает предпочтение выходцам из Вьетнама.
Считается, что вьетнамские рабочие обладают качествами, подходящими для таких профессий, как программирование, разработка программного обеспечения, а также сбор и анализ данных.
Однако Антония Санда, директор по коммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Deel, отметила, что, хотя Вьетнам уделяет большое внимание развитию высокотехнологичных человеческих ресурсов, нынешние темпы не в состоянии удовлетворить рыночный спрос.
Другие инсайдеры также отметили, что, несмотря на большой спрос на набор персонала в высокотехнологичных отраслях Вьетнама, кадровый потенциал по-прежнему нуждается в совершенствовании.
В компании Coc Coc Co. Ltd, которой принадлежат веб-браузер и поисковая система Coc Coc, спрос на рабочую силу в области искусственного интеллекта и обработки данных удвоился за последние три года и будет продолжать расти в ближайшее время, заявила заместитель генерального директора Май Тхи Тхань Оань.
Однако она добавила, что только около 20% кандидатов соответствуют минимум 80% критериям отбора на собеседовании. После предварительных собеседований количество квалифицированных и способных кандидатов сокращается до 5%, отметила она.
В свою очередь, Huawei Vietnam заявила, что количество и качество персонала, работающего в сфере технологий, во Вьетнаме растет.
Нгуен Хыонг, директор по коммуникациям компании с китайскими инвестициями, отметила, что знание иностранных языков является одним из важных факторов конкурентоспособности вьетнамских работников по сравнению с талантами работников других стран. Однако, специалисты во Вьетнаме теперь лучше осведомлены о том, как улучшить свои знания иностранных языков.
Вьетнам занял 59-е место в Глобальном рейтинге удаленной работы за 2023 год, который оценивает потенциал 108 стран/территорий, которые могут претендовать на звание лучших мест для удаленной работы.