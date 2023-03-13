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Спасение редких видов черепах
В частности, лесничие обнаружили 4 индокитайских шарнирных черепахи (Cuora galbinifrons), 2 большеголовых черепах (Platysternon megacephalum), 2 вдавленных черепах (Manouria impressa), 1 горную черепаху (Geoemyda spengleri), 1 четырехглазую черепаху (Sacalia quadriocellata), 1 индийскую шиповатую черепаху (Cuora mouhotii), и китайского трионикса (Pelodiscus sinensis).
Эти виды занесены в Красную книгу Вьетнама и нуждаются в сохранении.
Фам Ань Там, директор Совета по управлению природным заповедником Суанлиен, сказал, что за 3 года реализации проекта совет провел 7 полевых исследований на 28 маршрутах общей протяженностью более 184 км и установил 59 фотоловушек.
Оно также раздало листовки местным жителям и школам и организовало учебные курсы для повышения осведомленности общественности о сохранении видов черепах.