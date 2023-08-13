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Спасение индийских журавлей от исчезновения
На грани исчезновения
Нгуен Хоанг Минь Хай, руководитель отдела исследований и международного сотрудничества Национального парка Чамтьим, много лет занимающийся наблюдением и изучением журавлей, отметил, что факт снижения численности журавлей-антигон с почти 1000 до примерно 160 особей был принят во внимание властями провинции Донгтхап и национального парка Чамтьим, поставив острый вопрос по сохранению и восстановлению этой, находящейся на грани исчезновения, птицы.
Причина, по словам Нгуен Хоай Бао, преподавателя Университета естественных наук – Вьетнамского национального университета, г. Хошимин, связана с сокращением ареала обитания индийских журавлей в бассейне реки Меконг, в том числе в Лаосе и Камбодже... Кроме того, влияет и загрязнение среды обитания, причиняемое способами земледелия.
«Индийский журавль считается индикатором состояния водно-болотных угодий. Тот факт, что журавли больше не появляются, свидетельствует об ухудшении состояния водно-болотной среды и снижении биоразнообразия», — сказал Бао.
Возвращение журавлей
Глава отдела исследований и международного сотрудничества Нгуен Хоанг Минь Хай рассказал, что Таиланд сумел развести и создать большое стадо журавлей.
Поэтому Народный комитет провинции Донгтхап сотрудничает с Вьетнамской ассоциацией зоопарков (VZA), Международной ассоциацией журавлей (ICF) и Организацией зоологических парков Таиланда (ZPOT) для реализации проекта «Сохранение и развитие индийских журавлей с целью восстановления их численности».
Целью проекта является восстановление и развитие популяции журавля в Чамтьиме путем разведения и выпуска его обратно в дикую природу. За 10 лет (2023–2033гг.) проект стремится выпустить в дикую природу 150 журавлей, из которых выживет как минимум 100.
По словам Нгуен Хоай Бао, помимо разведения и повторного выпуска журавлей на отдельные участки национального парка Чамтьим, власти должны одновременно принять меры по восстановлению экологии в этом районе.
«Нам нужно вырастить и выпустить журавлей в дикую природу, чтобы посмотреть, смогут ли они жить в такой среде. Наряду с этим происходит восстановление первоначальной среды этого водно-болотного угодья», - проанализировал и подчеркнул Нгуен Хоай Бао на восстановлении сельскохозяйственной экосистемы в Чамтьиме.
Если нам удастся это сделать, мы не только защитим и восстановим экосистему Чамтьим, но и обеспечим средства к существованию фермеров, занимающихся сельским хозяйством в этом районе, а это в свою очередь поможет обеспечить устойчивое существование краснокнижного журавля.
«Надеемся, что в один прекрасный день в небе над Чамтьим будут летать не только выпущенные журавли, но и другие журавли», — сказал орнитолог из Вьетнамского национального университета в Хошимине.