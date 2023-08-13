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Спасение индийских журавлей от исчезновения

В последние годы популяция индийских журавлей уменьшилась по численности и редко встречается в национальном парке Чамтьим. Индийские журавли (лат. Grus antigone) занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) как исчезающие виды. Национальный парк Чамтьим когда-то был местом, которое посещали индийские журавли в сухой сезон, потому что люцерна в парке была их любимой едой. Однако в последние годы количество этих журавлей, заходящих в парк Чамтьим, серьезно сокращается, в 2017 г. было всего 3, в 2018 г. - 9 особей, в 2019 г. - 11 особей. К 2020 году в парк не прилетел ни один журавль, в 2021 году – 3 особя, но после журавли больше не прилетели.

На грани исчезновения

Нгуен Хоанг Минь Хай, руководитель отдела исследований и международного сотрудничества Национального парка Чамтьим, много лет занимающийся наблюдением и изучением журавлей, отметил, что факт снижения численности журавлей-антигон с почти 1000 до примерно 160 особей был принят во внимание властями провинции Донгтхап и национального парка Чамтьим, поставив острый вопрос по сохранению и восстановлению этой, находящейся на грани исчезновения, птицы.

Причина, по словам Нгуен Хоай Бао, преподавателя Университета естественных наук – Вьетнамского национального университета, г. Хошимин, связана с сокращением ареала обитания индийских журавлей в бассейне реки Меконг, в том числе в Лаосе и Камбодже... Кроме того, влияет и загрязнение среды обитания, причиняемое способами земледелия.

«Индийский журавль считается индикатором состояния водно-болотных угодий. Тот факт, что журавли больше не появляются, свидетельствует об ухудшении состояния водно-болотной среды и снижении биоразнообразия», — сказал Бао.

Возвращение журавлей

Глава отдела исследований и международного сотрудничества Нгуен Хоанг Минь Хай рассказал, что Таиланд сумел развести и создать большое стадо журавлей.

Поэтому Народный комитет провинции Донгтхап сотрудничает с Вьетнамской ассоциацией зоопарков (VZA), Международной ассоциацией журавлей (ICF) и Организацией зоологических парков Таиланда (ZPOT) для реализации проекта «Сохранение и развитие индийских журавлей с целью восстановления их численности».

Целью проекта является восстановление и развитие популяции журавля в Чамтьиме путем разведения и выпуска его обратно в дикую природу. За 10 лет (2023–2033гг.) проект стремится выпустить в дикую природу 150 журавлей, из которых выживет как минимум 100.

По словам Нгуен Хоай Бао, помимо разведения и повторного выпуска журавлей на отдельные участки национального парка Чамтьим, власти должны одновременно принять меры по восстановлению экологии в этом районе.

«Нам нужно вырастить и выпустить журавлей в дикую природу, чтобы посмотреть, смогут ли они жить в такой среде. Наряду с этим происходит восстановление первоначальной среды этого водно-болотного угодья», - проанализировал и подчеркнул Нгуен Хоай Бао на восстановлении сельскохозяйственной экосистемы в Чамтьиме.

Если нам удастся это сделать, мы не только защитим и восстановим экосистему Чамтьим, но и обеспечим средства к существованию фермеров, занимающихся сельским хозяйством в этом районе, а это в свою очередь поможет обеспечить устойчивое существование краснокнижного журавля.

«Надеемся, что в один прекрасный день в небе над Чамтьим будут летать не только выпущенные журавли, но и другие журавли», — сказал орнитолог из Вьетнамского национального университета в Хошимине.

ИЖВ/ВИА

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