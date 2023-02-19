НОВОСТИ
Спасательные силы Вьетнамаобнаружила еще два места с пострадавшими людьми от землетрясения в Турции
После обсуждения группа передала места аварии местным спасательным силам для извлечения из-под завалов пострадавших.
По информации от Постоянного заместителя заведующего Канцелярией Национального руководящего комитета по профилактике и борьбе со стихийными бедствиями и поисково-спасательным работам, заместитель начальника Управления Национального комитета по реагированию на инциденты и стихийные бедствия, поисково-спасательным работам и заместитель директора Департамента поисково-спасательных операций ВНА генерал-майора Фам Ван Ти, на первом месте аварии турецкие поисково-спасательные силы вынесли погибших из-под развалин.
На втором месте аварии было определено вьетнамскими силами, что были 4 пострадавших. Местные поисково-спасательные силы начали развертывание оборудования для эвакуации пострадавших.
По состоянию на 18 февраля в результате землетрясения магнитудой 7,8 балла в Турции и Сирии 6 февраля погибло более 45 тысяч человек.