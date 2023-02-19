Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Спасательные силы Вьетнамаобнаружила еще два места с пострадавшими людьми от землетрясения в Турции

К вечеру 18 февраля аварийно-спасательные силы Вьетнамской народной армии (ВНА) помогли турецской стороне определить 14 мест, где находились пострадавшие от недавнего землетрясения, среди которых было обнаружено 2 места с признаками жизни. К вечеру 18 февраля аварийно-спасательные силы Вьетнамской народной армии (ВНА) помогли турецской стороне определить 14 мест, где находились пострадавшие от недавнего землетрясения, среди которых было обнаружено 2 места с признаками жизни.

После обсуждения группа передала места аварии местным спасательным силам для извлечения из-под завалов пострадавших.

По информации от Постоянного заместителя заведующего Канцелярией Национального руководящего комитета по профилактике и борьбе со стихийными бедствиями и поисково-спасательным работам, заместитель начальника Управления Национального комитета по реагированию на инциденты и стихийные бедствия, поисково-спасательным работам и заместитель директора Департамента поисково-спасательных операций ВНА генерал-майора Фам Ван Ти, на первом месте аварии турецкие поисково-спасательные силы вынесли погибших из-под развалин.

На втором месте аварии было определено вьетнамскими силами, что были 4 пострадавших. Местные поисково-спасательные силы начали развертывание оборудования для эвакуации пострадавших.

По состоянию на 18 февраля в результате землетрясения магнитудой 7,8 балла в Турции и Сирии 6 февраля погибло более 45 тысяч человек.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top