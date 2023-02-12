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Спасательная команда Министерства общественной безопасности Вьетнама приступила к спасательной операции в Турции
Это одно из мест, сильно пострадавших от землетрясения 6 февраля.
В 3 часа 11 февраля (по турецкому времени) спасательная команда Вьетнама прибыла к обрушившемуся зданию на улице 531, Адияман Меркез.
Представитель команды сказал: «Нам сообщили в Турецком агентстве по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, что 15 человек застряли в завалах здания. Как только мы прибыли, мы проводим разведку и сразу приступаем к работе».
«Ситуация на местах крайне сложная, потому что температура упала до минус 6 градусов, к тому же продолжают рушиться здания. Если не будет разрабатывать четкого плана, в опасности окажется и сам спасательный отряд», — сказал представитель команды.
Кроме того, спасатели также сообщили, что фундаменты и конструкции здания очень слабые, и здания могут рухнуть в любой момент.
Это первый случай, когда Вьетнам направил силы для участия в поисково-спасательных работах при стихийных бедствиях, происходящих далеко за пределами территории Вьетнама, совместно с другими государствами, такими как Сальвадор, Корея, Алжир, Россия, Ирак, Мексика...