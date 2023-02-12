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Спасательная команда Министерства общественной безопасности Вьетнама приступила к спасательной операции в Турции

В 3 часа 11 февраля (по турецкому времени) спасательная команда Вьетнама прибыла к обрушившемуся зданию на улице 531, Адияман Меркез. Утром 11 февраля, по информации Департамента пожарно-спасательной милиции (Министерство общественной безопасности), прибыла международная аварийно-спасательная миссия в составе 24 человек из Министерства общественной безопасности Вьетнама, и сразу приступила к спасательной работе в городе Адияман на юго-востоке Турции по направлению Турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Это одно из мест, сильно пострадавших от землетрясения 6 февраля.

В 3 часа 11 февраля (по турецкому времени) спасательная команда Вьетнама прибыла к обрушившемуся зданию на улице 531, Адияман Меркез.

Представитель команды сказал: «Нам сообщили в Турецком агентстве по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, что 15 человек застряли в завалах здания. Как только мы прибыли, мы проводим разведку и сразу приступаем к работе».

«Ситуация на местах крайне сложная, потому что температура упала до минус 6 градусов, к тому же продолжают рушиться здания. Если не будет разрабатывать четкого плана, в опасности окажется и сам спасательный отряд», — сказал представитель команды.

Кроме того, спасатели также сообщили, что фундаменты и конструкции здания очень слабые, и здания могут рухнуть в любой момент.

Это первый случай, когда Вьетнам направил силы для участия в поисково-спасательных работах при стихийных бедствиях, происходящих далеко за пределами территории Вьетнама, совместно с другими государствами, такими как Сальвадор, Корея, Алжир, Россия, Ирак, Мексика...

ВИА/ИЖВ

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