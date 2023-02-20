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Спасательная команда Вьетнама обнаружила 15 мест с жертвами землетрясения в Турции
Группа работала в некоторых местах в общине Чебраил в Антакье, столице Хатая.
В каждом месте они обсуждали планы поисков с местными спасателями, а затем использовали собак-ищеек и саперное оборудование для поиска мест, где под завалами могли быть пострадавшие.
Среди этих мест они обнаружили мертвую жертву внутри обрушившегося здания, а затем передали это координаты этого места местным спасателям, чтобы они вытащили тело.
По состоянию на вечер 19 февраля (по вьетнамскому времени) команда ВНА обыскала 31 место в Антакье, помогла обнаружить 15 мест с жертвами, оказавшимися под завалами, в том числе 2 места со следами выживших. Они передали локации местным спасательным силам, которые вынесли 28 трупов.
В ходе этого процесса они координировали свои действия с бахрейнской командой, чтобы найти одно место с 8 трупами, и с мексиканской командой, чтобы обнаружить два других места с жертвами.
Кроме того, вьетнамская команда также помогла трем семьям вытащить из-под завалов предметы домашнего обихода.
По состоянию на конец 19 февраля в результате землетрясения силой 7,8 балла в Турции и соседней Сирии погибло более 46.000 человек, в том числе почти 40.700 человек в Турции.