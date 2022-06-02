Социально-экономические вопросы вынесены на обсуждение сессии НС

На заседании третьей сессии Национального собрания 15-го созыва. (Фото: ВИА)

Дополнительную оценку выполнения планов социально-экономического развития и государственного бюджета в 2021 году и в первые месяцы 2022 года депутаты Национального собрания (НС) обсудят 2 июня в рамках проходящей третьей сессии законодательного органа.

Также будут рассмотрены вопросы реализации резолюции № 42/2017/QH14 от 21 июня 2017 года о пилотировании работы по урегулированию безнадежных долгов кредитных организаций и продления действия документа, которые обсуждались днем ранее.

Во второй половине дня депутаты рассмотрят утверждение баланса государственного бюджета на 2020 год, а также меры по бережливости и по борьбе с расточительством в 2021 году.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.

3-е заседание НС 15-го созыва началось 23 мая и продлится 19 дней, что является самым продолжительным периодом с начала этого созыва