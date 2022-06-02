Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Социально-экономические вопросы вынесены на обсуждение сессии НС

Дополнительную оценку выполнения планов социально-экономического развития и государственного бюджета в 2021 году и в первые месяцы 2022 года депутаты Национального собрания (НС) обсудят 2 июня в рамках проходящей третьей сессии законодательного органа.
  

На заседании третьей сессии Национального собрания 15-го созыва. (Фото: ВИА)

Дополнительную оценку выполнения планов социально-экономического развития и государственного бюджета в 2021 году и в первые месяцы 2022 года депутаты Национального собрания (НС) обсудят 2 июня в рамках проходящей третьей сессии законодательного органа.

Также будут рассмотрены вопросы реализации резолюции № 42/2017/QH14 от 21 июня 2017 года о пилотировании работы по урегулированию безнадежных долгов кредитных организаций и продления действия документа, которые обсуждались днем ранее.

Во второй половине дня депутаты рассмотрят утверждение баланса государственного бюджета на 2020 год, а также меры по бережливости и по борьбе с расточительством в 2021 году.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.

3-е заседание НС 15-го созыва началось 23 мая и продлится 19 дней, что является самым продолжительным периодом с начала этого созыва

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер Вьетнама: Вьетнаму удалось организовать справедливые и честные SEA Games

Премьер Вьетнама: Вьетнаму удалось организовать справедливые и честные SEA Games

Вечером 1 июня премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь присутствовал и выступил на церемонии подведения итогов и награждения вьетнамских участников 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), организованной в Ханое Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама.
ПОДРОБНЕЕ

Top