НОВОСТИ
Сохрнение истоков "Ви" и "Жам"
Молодое поколение и любовь к "Ви" и "Жам"
Уже две недели в Центре традиционного искусства провинции Нгеан проходят занятия по обучению народному пению "Ви" и "Жам" для одарённых школьников. Классы наполнены звуками напевов и смехом. В течение 12 дней участники курса знакомятся с особенностями и характером песен "Ви" и "Жам", практикуют напевы "Ви" и "Жам", «хо» мелодия, а также измененная мелодия….
Братья Нгуен Конг Ань (14 лет) и Нгуен Конг Минь (9 лет) из коммуны Кимльен, неоднократно получавшие призы на конкурсах народного пения, продолжают серьёзно заниматься "Ви" и "Жам" из-за своей страсти и любви к нему. Под руководством мастеров и преподавателей они глубже познают традиционные мелодии и современное исполнение народных песен.
«Через уроки мы не только приобретаем знания и навыки, но и глубоко чувствуем ценность культурного наследия родной земли», — делится Конг Ань.
С детства любя петь народные песни "Ви" и "Жам", Хоанг Ча Ми (16 лет) посещает занятия, чтобы глубже понять технику исполнения напевов, правильно передавать характер персонажей и содержание произведений. Ча Ми делится, что всегда гордится и глубоко осознаёт свою ответственность за сохранение и развитие бесценного наследия, оставленного предками. Поэтому она хочет передать любовь к народным песням молодёжи, чтобы вместе повышать сознание и чувство ответственности в деле сохранения и популяризации ценностей народного наследия "Ви" и "Жам" Нгетиня через деятельность школьного клуба, которым она руководит. В перспективе Ча Ми мечтает стать профессиональной артисткой.
Для сохранения и развития ценностей народного наследия "Ви" и "Жам" Нгетиня на протяжении последних четырёх лет провинция Нгеан открывает классы по обучению этим песням для одарённых учеников начальных и средних школ на территории провинции. В сегодняшнем учебном классе участвуют 36 учеников, отобранных из 130 коммун и кварталов провинции. Это школьники, которые действительно увлечены и обладают талантом в исполнении народных песен "Ви" и "Жам". Организация таких классов по обучению одарённых детей народному пению "Ви" и "Жам" направлена на то, чтобы знакомить учеников от начальной до средней школы с базовыми напевами, а также выявлять, направлять, обучать и развивать их способности, формируя кадровый резерв исполнителей для профессиональных художественных коллективов и активистов культурного движения на местах.
Под чутким руководством опытных и преданных своему делу артистов и преподавателей дети получают систематические и наглядные знания о богатой системе напевов народных песен "Ви" и "Жам" Нгетиня — от древних мелодий до переработанных: «Хат куен», «Ты хоа», «Сам тхап ан» и произведений с новыми текстами, обладающими высокой художественной ценностью и воспитательным значением.
Композитор Чан Куок Чунг, директор Центра традиционного искусства провинции, с радостью отметил, что всего за короткое время обучения ребята уверенно исполняют номера, требующие высокой техники и эмоциональной выразительности. Это не только результат их упорных занятий, но и наглядное свидетельство способности молодого поколения воспринимать, творчески развивать и распространять народное пение.
Сохранение и развитие
Сохранение "Ви" и "Жам" заключается не только в хранении, но и в развитии его в современной жизни. В общинах мастера народного пения непосредственно передают его детям, молодому поколению в семье, деревне, клубах.
Народная артистка Во Тхи Хонг Ван, руководитель Клуба народных песен "Ви" и "Жам" Нгокшон коммуны Суанлам, в последние годы открыла множество классов для детей со всего региона, чтобы обучать их народному пению. Её учениками могут быть как десятилетние дети, так и подростки. Все они приходят на занятия с искренней любовью к народной песне и жаждой знаний. Поэтому даже за короткий срок — 10–15 занятий — ребята могут освоить множество напевов хо, "Ви" и "Жам" народного пения земли Нгетинь.
В роли руководителя клуба Хонг Ван самостоятельно собирает и изучает оригинальные напевы, ставит программы, исследует реквизит, разрабатывает сценическое оформление номеров и проводит репетиции с участниками.
В последние годы школы в провинции Нгеан включают народное пение "Ви" и "Жам" в программу внеклассных занятий и практических мероприятий, помогая учащимся с ранних лет знакомиться с этим жанром и распространять его.
Провинция Нгеан регулярно организует фестивали, смотры и концерты народного пения "Ви" и "Жам" в местных сообществах, на традиционных праздниках и культурных событиях. Это создаёт возможности для художественных коллективов и клубов обмениваться опытом, учиться друг у друга и развивать мастерство.
В Центре традиционного искусства провинции исследователи и собиратели тратят много сил на запись и систематизацию мелодий и текстов, способствуя сохранению наследия в письменном виде. Одновременно применяются технологии для цифровизации материалов о "Ви" и "Жам" (аудио- и видеозаписи мелодий и текстов, исследовательские данные).
Заслуженный артист Та Зыонг, начальник отдела исследования и собирательства Центра традиционного искусства провинции, отметил, что Центр создаёт медиаканалы и страницы в социальных сетях для популяризации "Ви" и "Жам" среди широкой публики, особенно среди молодёжи.
Заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Куач Тхи Кыонг подчеркнула, что "Ви" и "Жам" — это не только наследие земли Нгетинь, но и культурное достояние всего человечества. Сохранение "Ви" и "Жам" означает сохранение самобытности и души народа. В настоящее время ведомство разрабатывает конкретный план по превращению народного пения "Ви" и "Жам" в туристический продукт с целью более широкого распространения ценностей этого наследия.