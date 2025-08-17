Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Сохрнение истоков "Ви" и "Жам"

Народные песни "Ви" и "Жам" земли Нгетинь не только простые и проникновенные напевы, но и дыхание, душа этой земли и её людей.
  Артисты уверенно исполняют напевы "Ви" и "Жам". Фото: ВИА  
Хотя в 2014 году ЮНЕСКО признала "Ви" и "Жам" шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества, этот жанр стоит перед вызовами современной эпохи. Многие мастера, молодое поколение, клубы и художественные коллективы в провинции Нгеан прилагают усилия, чтобы этот бесценный источник никогда не иссякал и продолжал звучать в современной жизни.

Молодое поколение и любовь к "Ви" и "Жам"

Уже две недели в Центре традиционного искусства провинции Нгеан проходят занятия по обучению народному пению "Ви" и "Жам" для одарённых школьников. Классы наполнены звуками напевов и смехом. В течение 12 дней участники курса знакомятся с особенностями и характером песен "Ви" и "Жам", практикуют напевы "Ви" и "Жам", «хо» мелодия, а также измененная мелодия….

Братья Нгуен Конг Ань (14 лет) и Нгуен Конг Минь (9 лет) из коммуны Кимльен, неоднократно получавшие призы на конкурсах народного пения, продолжают серьёзно заниматься "Ви" и "Жам" из-за своей страсти и любви к нему. Под руководством мастеров и преподавателей они глубже познают традиционные мелодии и современное исполнение народных песен.

«Через уроки мы не только приобретаем знания и навыки, но и глубоко чувствуем ценность культурного наследия родной земли», — делится Конг Ань.

С детства любя петь народные песни "Ви" и "Жам", Хоанг Ча Ми (16 лет) посещает занятия, чтобы глубже понять технику исполнения напевов, правильно передавать характер персонажей и содержание произведений. Ча Ми делится, что всегда гордится и глубоко осознаёт свою ответственность за сохранение и развитие бесценного наследия, оставленного предками. Поэтому она хочет передать любовь к народным песням молодёжи, чтобы вместе повышать сознание и чувство ответственности в деле сохранения и популяризации ценностей народного наследия "Ви" и "Жам" Нгетиня через деятельность школьного клуба, которым она руководит. В перспективе Ча Ми мечтает стать профессиональной артисткой.

Для сохранения и развития ценностей народного наследия "Ви" и "Жам" Нгетиня на протяжении последних четырёх лет провинция Нгеан открывает классы по обучению этим песням для одарённых учеников начальных и средних школ на территории провинции. В сегодняшнем учебном классе участвуют 36 учеников, отобранных из 130 коммун и кварталов провинции. Это школьники, которые действительно увлечены и обладают талантом в исполнении народных песен "Ви" и "Жам". Организация таких классов по обучению одарённых детей народному пению "Ви" и "Жам" направлена на то, чтобы знакомить учеников от начальной до средней школы с базовыми напевами, а также выявлять, направлять, обучать и развивать их способности, формируя кадровый резерв исполнителей для профессиональных художественных коллективов и активистов культурного движения на местах.

Под чутким руководством опытных и преданных своему делу артистов и преподавателей дети получают систематические и наглядные знания о богатой системе напевов народных песен "Ви" и "Жам" Нгетиня — от древних мелодий до переработанных: «Хат куен», «Ты хоа», «Сам тхап ан» и произведений с новыми текстами, обладающими высокой художественной ценностью и воспитательным значением.

Композитор Чан Куок Чунг, директор Центра традиционного искусства провинции, с радостью отметил, что всего за короткое время обучения ребята уверенно исполняют номера, требующие высокой техники и эмоциональной выразительности. Это не только результат их упорных занятий, но и наглядное свидетельство способности молодого поколения воспринимать, творчески развивать и распространять народное пение.

Сохранение и развитие

Сохранение "Ви" и "Жам" заключается не только в хранении, но и в развитии его в современной жизни. В общинах мастера народного пения непосредственно передают его детям, молодому поколению в семье, деревне, клубах.

Народная артистка Во Тхи Хонг Ван, руководитель Клуба народных песен "Ви" и "Жам" Нгокшон коммуны Суанлам, в последние годы открыла множество классов для детей со всего региона, чтобы обучать их народному пению. Её учениками могут быть как десятилетние дети, так и подростки. Все они приходят на занятия с искренней любовью к народной песне и жаждой знаний. Поэтому даже за короткий срок — 10–15 занятий — ребята могут освоить множество напевов хо, "Ви" и "Жам" народного пения земли Нгетинь.

В роли руководителя клуба Хонг Ван самостоятельно собирает и изучает оригинальные напевы, ставит программы, исследует реквизит, разрабатывает сценическое оформление номеров и проводит репетиции с участниками.

В последние годы школы в провинции Нгеан включают народное пение "Ви" и "Жам" в программу внеклассных занятий и практических мероприятий, помогая учащимся с ранних лет знакомиться с этим жанром и распространять его.

Провинция Нгеан регулярно организует фестивали, смотры и концерты народного пения "Ви" и "Жам" в местных сообществах, на традиционных праздниках и культурных событиях. Это создаёт возможности для художественных коллективов и клубов обмениваться опытом, учиться друг у друга и развивать мастерство.

В Центре традиционного искусства провинции исследователи и собиратели тратят много сил на запись и систематизацию мелодий и текстов, способствуя сохранению наследия в письменном виде. Одновременно применяются технологии для цифровизации материалов о "Ви" и "Жам" (аудио- и видеозаписи мелодий и текстов, исследовательские данные).

Заслуженный артист Та Зыонг, начальник отдела исследования и собирательства Центра традиционного искусства провинции, отметил, что Центр создаёт медиаканалы и страницы в социальных сетях для популяризации "Ви" и "Жам" среди широкой публики, особенно среди молодёжи.

Заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Куач Тхи Кыонг подчеркнула, что "Ви" и "Жам" — это не только наследие земли Нгетинь, но и культурное достояние всего человечества. Сохранение "Ви" и "Жам" означает сохранение самобытности и души народа. В настоящее время ведомство разрабатывает конкретный план по превращению народного пения "Ви" и "Жам" в туристический продукт с целью более широкого распространения ценностей этого наследия.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Руководители Партии, государства, Центральной партийной организации Народной милиции и МОБ возложили венки и посетили мавзолей Хо Ши Мина

Руководители Партии, государства, Центральной партийной организации Народной милиции и МОБ возложили венки и посетили мавзолей Хо Ши Мина

По случаю 80-летия Дня традиций Народной милиции Вьетнама (19 августа 1945 г. – 19 августа 2025 г.), 20-летия Дня всеобщего движения по защите безопасности Отечества (19 августа 2005 г. – 19 августа 2025 г.) утром 17 августа делегация Центрального комитета КПВ, Президента, Национального собрания, Правительства, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама возложила венки и посетила мавзолей Хо Ши Мина, а также зажгла благовония в память Героев-мучеников у Мемориала Героев-мучеников на улице Бакшон (Ханой).
ПОДРОБНЕЕ

Top