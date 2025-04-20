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Сохранение этнической культуры в сочетании с развитием туризма

Находясь у ворот северо-западного региона, провинция Йенбай является домом для 30 этнических групп, каждая из которых обладает своими уникальными культурными чертами, создавая многоцветную культурную картину. Находясь у ворот северо-западного региона, провинция Йенбай является домом для 30 этнических групп, каждая из которых обладает своими уникальными культурными чертами, создавая многоцветную культурную картину. На протяжении многих лет Йенбай придаёт большое значение сохранению и развитию традиционных культурных ценностей этнических групп в сочетании с развитием туризма. Это позволяет местным жителям сохранять культурную самобытность и одновременно способствует туристическому развитию, улучшая уровень жизни народа.

В настоящее время в Йенбай насчитывается 137 историко-культурных памятников, более 40 традиционных фестивалей и свыше 510 объектов нематериального культурного наследия. Среди них искусство танца “Соэ Тхай” признано ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Также в список национального нематериального культурного наследия внесены такие фестивали и виды искусства, как Сэн Донг, Гау Тао, обряд поклонения лесу, искусство игры на хэне народности Хмонг, искусство создания узоров на ткани с использованием пчелиного воска. Помимо фестивалей, жители Йенбай также активно сохраняют культурные особенности, проявляющиеся в традиционной одежде, кулинарии и обрядах повседневной жизни, передавая их следующим поколениям.

В высокогорном уезде Мукангчай, где более 90% населения составляют представители народности Хмонг, уникальные культурные самобытности стала прочной основой для развития туризма. Местные жители постепенно представляют культурную самобытность своей народности туристам и даже выходят на европейский рынок.

Ли Тхи Нинь, директор кооператива по вышивке и ткачеству “Hmong Style”, рассказала, что изделия из традиционного текстиля кооператива представлены на рынках Ханоя, Лаокай, Хажанга, а также экспортируются во Францию, США, Японию и Турцию. В настоящее время кооператив активно разнообразит ассортимент продукции в соответствии с потребностями туристов. Это позволяет не только сохранять и продвигать традиционные текстильные изделия народности Хмонг, но и создавать рабочие места и источники дохода для местных женщин.

В 2024 году кооператив получил выручку почти в один миллиард донгов. За вычетом расходов, средний доход каждой участницы составил от 3 до 5 миллионов донгов в месяц. Хотя эта сумма пока невелика, для женщин из народности Хмонг это - заветная мечта многих.

Однако в настоящее время на местном рынке широко представлены товары из Китая с разнообразным дизайном и низкими ценами, что представляет угрозу для сохранения традиционного текстиля. Чтобы сохранить ремесло для будущих поколений, Ли Тхи Нинь регулярно агитирует женщин обучать своих детей и внуков. Кроме того, она сотрудничает с местными школами, чтобы учащиеся могли практиковаться в вышивке. В среднем каждый год сотни учеников посещают кооператив для участия в этом ремесле.

Аналогично, в зелёном лесном крае Нахау, уезд Ванйен (Йенбай), известном жителям провинции и туристам, издавна проводится священный обряд поклонения лесу народности Хмонг.

Ли Тон Кау, председатель народного комитета коммуны Нахау, сообщил, что праздник поклонения лесу ежегодно проводится в уезде Ванйен в последний день первого лунного месяца с целью как сохранить культурную самобытность, так и развивать туризм. Это также возможность для местных жителей разработать план охраны леса на новый год. Через этот обряд коммуна имеет возможность продвигать культурную самобытность народности Хмонг и повышать доходы населения.

Богатое, разнообразное и уникальное традиционное культурное наследие открыло большой потенциал и преимущества для развития культурного туризма провинции Йенбай. В туристических местах регулярно проводятся народные культурные мероприятия, постепенно создавая привлекательные туристические продукты, привлекающие посетителей и исследователей.

С целью развития зеленого туризма, сохранения привлекательных культурных особенностей и превращения его в важную экономическую отрасль провинции, Йенбай принял множество политик, направленных на развитие туризма в связке с сохранением и устойчивым развитием традиционной культуры.

Заместитель директора департамента культуры, спорта и туризма провинции Йенбай Ву Тхи Май Оань отметила, что политики по продвижению туризма, связанные с сохранением и устойчивым развитием традиционной культуры, были своевременно приняты и создали механизм поощрения для местных жителей и общин. Реализация этих политик получила большое внимание со стороны руководства провинции, эффективную координацию органов власти и активную поддержку народов региона.

Особенно, использование культурного туризма как основы в сочетании с курортным туризмом, ориентированным на туристический опыт и с населением в роли главного действующего лица, создало новый акцент для туризма Йенбай. Благодаря этому в 2024 году провинция Йенбай приняла более 2,2 миллиона внутренних и иностранных туристов, а общий доход от туризма превысил 1,9 триллиона донгов (рост на 11,7% по сравнению с предыдущим годом).

В будущем Йенбай продолжит уделять внимание подготовке кадров для развития общественного туризма, формированию кадрового резерва в сфере управления, сохранения и продвижения культурных ценностей, а также развитию туризма. Провинция активизирует продвижение и повышение качества туристических услуг, будет тесно сотрудничать с туристическими компаниями для создания туров, маршрутов и программ, направленных на привлечение туристов в этнические регионы для посещения и отдыха; а также поощрять инвестиции в сохранение и развитие традиционной культуры в связке с туризмом.

ИЖВ/ВИА

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