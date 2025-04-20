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Сохранение этнической культуры в сочетании с развитием туризма
В настоящее время в Йенбай насчитывается 137 историко-культурных памятников, более 40 традиционных фестивалей и свыше 510 объектов нематериального культурного наследия. Среди них искусство танца “Соэ Тхай” признано ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Также в список национального нематериального культурного наследия внесены такие фестивали и виды искусства, как Сэн Донг, Гау Тао, обряд поклонения лесу, искусство игры на хэне народности Хмонг, искусство создания узоров на ткани с использованием пчелиного воска. Помимо фестивалей, жители Йенбай также активно сохраняют культурные особенности, проявляющиеся в традиционной одежде, кулинарии и обрядах повседневной жизни, передавая их следующим поколениям.
В высокогорном уезде Мукангчай, где более 90% населения составляют представители народности Хмонг, уникальные культурные самобытности стала прочной основой для развития туризма. Местные жители постепенно представляют культурную самобытность своей народности туристам и даже выходят на европейский рынок.
Ли Тхи Нинь, директор кооператива по вышивке и ткачеству “Hmong Style”, рассказала, что изделия из традиционного текстиля кооператива представлены на рынках Ханоя, Лаокай, Хажанга, а также экспортируются во Францию, США, Японию и Турцию. В настоящее время кооператив активно разнообразит ассортимент продукции в соответствии с потребностями туристов. Это позволяет не только сохранять и продвигать традиционные текстильные изделия народности Хмонг, но и создавать рабочие места и источники дохода для местных женщин.
В 2024 году кооператив получил выручку почти в один миллиард донгов. За вычетом расходов, средний доход каждой участницы составил от 3 до 5 миллионов донгов в месяц. Хотя эта сумма пока невелика, для женщин из народности Хмонг это - заветная мечта многих.
Однако в настоящее время на местном рынке широко представлены товары из Китая с разнообразным дизайном и низкими ценами, что представляет угрозу для сохранения традиционного текстиля. Чтобы сохранить ремесло для будущих поколений, Ли Тхи Нинь регулярно агитирует женщин обучать своих детей и внуков. Кроме того, она сотрудничает с местными школами, чтобы учащиеся могли практиковаться в вышивке. В среднем каждый год сотни учеников посещают кооператив для участия в этом ремесле.
Аналогично, в зелёном лесном крае Нахау, уезд Ванйен (Йенбай), известном жителям провинции и туристам, издавна проводится священный обряд поклонения лесу народности Хмонг.
Ли Тон Кау, председатель народного комитета коммуны Нахау, сообщил, что праздник поклонения лесу ежегодно проводится в уезде Ванйен в последний день первого лунного месяца с целью как сохранить культурную самобытность, так и развивать туризм. Это также возможность для местных жителей разработать план охраны леса на новый год. Через этот обряд коммуна имеет возможность продвигать культурную самобытность народности Хмонг и повышать доходы населения.
Богатое, разнообразное и уникальное традиционное культурное наследие открыло большой потенциал и преимущества для развития культурного туризма провинции Йенбай. В туристических местах регулярно проводятся народные культурные мероприятия, постепенно создавая привлекательные туристические продукты, привлекающие посетителей и исследователей.
С целью развития зеленого туризма, сохранения привлекательных культурных особенностей и превращения его в важную экономическую отрасль провинции, Йенбай принял множество политик, направленных на развитие туризма в связке с сохранением и устойчивым развитием традиционной культуры.
Заместитель директора департамента культуры, спорта и туризма провинции Йенбай Ву Тхи Май Оань отметила, что политики по продвижению туризма, связанные с сохранением и устойчивым развитием традиционной культуры, были своевременно приняты и создали механизм поощрения для местных жителей и общин. Реализация этих политик получила большое внимание со стороны руководства провинции, эффективную координацию органов власти и активную поддержку народов региона.
Особенно, использование культурного туризма как основы в сочетании с курортным туризмом, ориентированным на туристический опыт и с населением в роли главного действующего лица, создало новый акцент для туризма Йенбай. Благодаря этому в 2024 году провинция Йенбай приняла более 2,2 миллиона внутренних и иностранных туристов, а общий доход от туризма превысил 1,9 триллиона донгов (рост на 11,7% по сравнению с предыдущим годом).
В будущем Йенбай продолжит уделять внимание подготовке кадров для развития общественного туризма, формированию кадрового резерва в сфере управления, сохранения и продвижения культурных ценностей, а также развитию туризма. Провинция активизирует продвижение и повышение качества туристических услуг, будет тесно сотрудничать с туристическими компаниями для создания туров, маршрутов и программ, направленных на привлечение туристов в этнические регионы для посещения и отдыха; а также поощрять инвестиции в сохранение и развитие традиционной культуры в связке с туризмом.