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Сохранение среды обитания водно-болотных угодий способствует хранению углерода

Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия и экосистемных услуг водно-болотных угодий (Рамсарских угодий) способствуют устойчивому социально-экономическому развитию

Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия и экосистемных услуг водно-болотных угодий (Рамсарских угодий) способствуют устойчивому социально-экономическому развитию, сохранению углерода, реагированию на изменение климата, защите окружающей среды, охране природы, биоразнообразия.

Способствовать сохранению углерода

Д-р Зы Ван Тоан, Институт наук об окружающей среде, морях и островах (Министерство природных ресурсов и окружающей среды), сказал, что мангровые заросли считаются высокопродуктивной экосистемой в тропических и субтропических прибрежных районах в мире; вносят в океан 50% материала из материалов в лесу и 15% всего органического вещества в морских отложениях. Функции и услуги экосистемы мангровых зарослей делятся на две основных части.

Экологические функции (защита окружающей среды от наводнений, штормов и приливов, контроля береговой эрозией, поддержание биоразнообразия и генетических ресурсов, хранение и циркуляция органических веществ, загрязняющих веществ и источник питательных веществ, производство кислорода, сохранение CO2 и т. д.). В частности, функция хранения органического углерода играет важную роль в глобальном накоплении углерода и смягчении воздействий изменения климата. Необходимо провести исследование, чтобы разработать политики и ориентиры по сохранению мангровых зарослей и оценке запасов углерода.

Национальный парк мыса Камау является 5-м Рамсарским угодьем во Вьетнаме и 2.088-м в мире. Расположенный в биосферном заповеднике мыса Камау, национальный парк мыса Камау имеет природную площадь 41.862 га, включая площадь суши 15.262 га и прибрежную территорию 26.000 га. Фауна насчитывает 93 вида птиц, относящихся к 23 семействам; 26 видов млекопитающих, относящихся к 11 семействам; 43 вида рептилий, принадлежащих к 12 семействам; 9 видов амфибий из 5 семейств; рыбы 139 видов, 89 порода из 55 семейств; креветки 24 вида. Много редких видов, таких как сероногие пеликаны, китайские белые аисты, большие пятнистые циветты, выдры, зубатые черепахи, черноспинные коробчатые черепахи... Большая часть суши представляет собой литоральную илистую отмель и мангровые заросли с множеством видов растений.

Исследовательская группа во главе с доктором Зы Ван Тоаном и его коллегами оценила накопление углерода в почвах мангровых зарослях в национальном парке мыса Камау, показав, что содержание углерода постепенно уменьшается по глубине, вместимость хранения углерода прибрежных мангровых лесов Вьетнама и сравнима с емкостью других тропических районов в регионе, возможно, доходя до более чем 900 тонн органического углерода на гектар. Роль мангровых зарослей в хранении большого количества углерода вызывает все больший интерес во всем мире в контексте изменения климата.

Усовершенствование механизмов и политик сохранения водно-болотных угодий

По данным Департамента охраны природы и биоразнообразия (Министерство природных ресурсов и окружающей среды), на сегодняшний день Вьетнам успешно номинировал 9 Рамсарских угодий общей площадью 120.549 га, в том числе: Национальный парк Суантхуй-Намдинь (1989 г. ); Баушау в национальном парке Каттьен-Донгнай (2005 г.); озеро Бабе-Баккан (2011 г.); Чамчим-Донгтхап (2012 г.); Национальный парк мыса Камау (2013 г.); Национальный парк Кондао (2014 г.); Заповедник водно-болотных угодий Лангшен-Лонган (2015 г.); Национальный парк У Минь Тхыонг-Кьенжанг (2016 г.); Заповедник водно-болотных угодий Ванлонг-Ниньбинь (2017 г.). Первоначально сеть Рамсарских угодий во Вьетнаме была создана и функционировала по адресу веб-сайта https://vran.vn/.

На 14-й Конференции Сторон Рамсарской конвенции в конце 2022 года вьетнамская делегация приняла участие во многих официальных мероприятиях и в кулуарах конференции, чтобы учиться и обмениваться знаниями и опытом в области управления и сохранения водно-болотных угодий. Международные делегаты высоко оценили усилия Вьетнама по созданию правовой базы для сохранения водно-болотных угодий; положения Закона об охране окружающей среды и Указа № 66/2019/ND-CP о сохранении и устойчивом использовании водно-болотных угодий; текущее состояние охраны мигрирующих диких птиц и задачи, поставленные в Постановлении правительства № 04/СТ-ТТг; приоритетные темы сохранения водно-болотных угодий и перелетных водоплавающих птиц в Национальной стратегии сохранения биоразнообразия.

Для обеспечения эффективного выполнения Рамсарской конвенции в ближайшее время Вьетнам сосредоточит усилия на усовершенствовании механизмов и политик по сохранению и устойчивому использованию водно-болотных угодий; усилении правоприменения и обеспечения ресурсов для проведения мероприятий по охране окружающей среды, сохранению природы и биоразнообразия водно-болотных угодий по всей стране.

Помимо усиления пропаганды и повышения осведомленности, Вьетнам также будет продвигать природоохранные мероприятия и разумное использование водно-болотных угодий путем создания заповедных зон водно-болотных угодий, обеспечивая совместное использование выгод между заинтересованными сторонами. Расширение Рамсарских угодий и продвижение Сети Рамсарских угодий также будут способствовать повышению эффективности управления, обеспечивая сохранение экологических характеристик водно-болотных угодий.

ВИА/ИЖВ

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