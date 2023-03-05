Сохранение среды обитания водно-болотных угодий способствует хранению углерода

Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия и экосистемных услуг водно-болотных угодий (Рамсарских угодий) способствуют устойчивому социально-экономическому развитию, сохранению углерода, реагированию на изменение климата, защите окружающей среды, охране природы, биоразнообразия.



Способствовать сохранению углерода



Д-р Зы Ван Тоан, Институт наук об окружающей среде, морях и островах (Министерство природных ресурсов и окружающей среды), сказал, что мангровые заросли считаются высокопродуктивной экосистемой в тропических и субтропических прибрежных районах в мире; вносят в океан 50% материала из материалов в лесу и 15% всего органического вещества в морских отложениях. Функции и услуги экосистемы мангровых зарослей делятся на две основных части.



Экологические функции (защита окружающей среды от наводнений, штормов и приливов, контроля береговой эрозией, поддержание биоразнообразия и генетических ресурсов, хранение и циркуляция органических веществ, загрязняющих веществ и источник питательных веществ, производство кислорода, сохранение CO2 и т. д.). В частности, функция хранения органического углерода играет важную роль в глобальном накоплении углерода и смягчении воздействий изменения климата. Необходимо провести исследование, чтобы разработать политики и ориентиры по сохранению мангровых зарослей и оценке запасов углерода.



Национальный парк мыса Камау является 5-м Рамсарским угодьем во Вьетнаме и 2.088-м в мире. Расположенный в биосферном заповеднике мыса Камау, национальный парк мыса Камау имеет природную площадь 41.862 га, включая площадь суши 15.262 га и прибрежную территорию 26.000 га. Фауна насчитывает 93 вида птиц, относящихся к 23 семействам; 26 видов млекопитающих, относящихся к 11 семействам; 43 вида рептилий, принадлежащих к 12 семействам; 9 видов амфибий из 5 семейств; рыбы 139 видов, 89 порода из 55 семейств; креветки 24 вида. Много редких видов, таких как сероногие пеликаны, китайские белые аисты, большие пятнистые циветты, выдры, зубатые черепахи, черноспинные коробчатые черепахи... Большая часть суши представляет собой литоральную илистую отмель и мангровые заросли с множеством видов растений.



Исследовательская группа во главе с доктором Зы Ван Тоаном и его коллегами оценила накопление углерода в почвах мангровых зарослях в национальном парке мыса Камау, показав, что содержание углерода постепенно уменьшается по глубине, вместимость хранения углерода прибрежных мангровых лесов Вьетнама и сравнима с емкостью других тропических районов в регионе, возможно, доходя до более чем 900 тонн органического углерода на гектар. Роль мангровых зарослей в хранении большого количества углерода вызывает все больший интерес во всем мире в контексте изменения климата.



Усовершенствование механизмов и политик сохранения водно-болотных угодий