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Сохранение религиозных ценностей в цифровую эпоху
Когда сакральное пространство выходит в цифровую среду
Онлайн-проповедь по буддизму сегодня может собрать десятки тысяч зрителей. Верующий протестант, проживающий в отдалённой или труднодоступной местности, способен участвовать в занятиях по изучению Библии с помощью смартфона. Деятельность, которая прежде была неразрывно связана с культовыми сооружениями, постепенно переносится в киберпространство.
По словам До Хыонг, эксперта Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, после принятия в 2016 году Закона «О вероисповедании и религии» религиозная деятельность во Вьетнаме в основном ограничивалась уровнем так называемой «религии в сети», когда интернет использовался главным образом как вспомогательный канал для распространения информации, объявления расписания богослужений и информирования о религиозной жизни.
Однако пандемия COVID-19 стала мощным стимулом, ускорившим переход от «религии в сети» к «онлайн-религии», а в настоящее время – к комплексной цифровой трансформации религиозной сферы.
Эта трансформация означает не просто смену средств коммуникации, но и изменение самого способа религиозной практики. Если прежде религиозная жизнь была тесно связана с конкретным физическим пространством, фиксированным временем и непосредственным присутствием общины верующих, то сегодня многие формы религиозной деятельности гибко осуществляются на цифровых платформах, преодолевая ограничения пространства и времени.
Пастор Нгуен Хыу Мак, председатель Евангелической церкви Вьетнама (Север), отметил, что цифровые технологии позволили непрерывно осуществлять пастырское служение и духовное попечение о верующих, особенно в сложные периоды, такие как пандемия. Благодаря прямым интернет-трансляциям, дистанционному обучению и социальным сетям Церковь получила возможность быстрее, шире и эффективнее поддерживать связь со своими прихожанами.
«Многие верующие, проживающие вдали от церковных общин, люди преклонного возраста или те, кто по состоянию здоровья не может посещать богослужения, по-прежнему имеют возможность участвовать в службах, совместных молитвах и занятиях по изучению Библии. Однако технологии являются лишь вспомогательным инструментом; главным остаются подлинная духовная жизнь и живое общение между людьми», – подчеркнул пастор Нгуен Хыу Мак.
Технологии становятся «памятью» религиозного наследия
Цифровая трансформация не только меняет способы религиозной практики, но и открывает новые возможности для сохранения культурных, духовных и религиозных ценностей.
По словам главы Представительства ЮНЕСКО во Вьетнаме Джонатана Уоллеса Бейкера, цифровые технологии становятся важным инструментом документирования, сохранения и передачи культурных форм самовыражения, систем знаний и традиций, связанных с духовной жизнью сообществ.
Те виды наследия, которые прежде передавались главным образом устно или посредством непосредственной практики от поколения к поколению, сегодня могут сохраняться в цифровых архивах, аудиовизуальных материалах и оцифрованных документах.
Представитель ЮНЕСКО отметил, что цифровизация не только способствует сохранению культурных ценностей, но и значительно расширяет доступ к знаниям для молодёжи, исследователей и жителей тех регионов, где возможности знакомства с культурным наследием по-прежнему ограничены.
Вместе с тем организация подчёркивает, что цифровизация не является самоцелью. Религиозный обряд, духовная практика или культурное пространство действительно продолжают существовать лишь тогда, когда они сохраняются в живой практике сообщества и передаются следующим поколениям в условиях современной жизни.
Джонатан Уоллес Бейкер подчеркнул, что эффективное сохранение нематериального культурного наследия требует создания механизмов мониторинга и регулярного обновления цифровых архивов. По его словам, нематериальное культурное наследие не является чем-то статичным; оно постоянно меняется и адаптируется к окружающей среде.
«Только в этом случае цифровые архивы смогут отражать "живой" характер и естественное развитие наследия, не превращаясь в устаревшие записи, утратившие связь с реальной жизнью сообщества», – отметил представитель ЮНЕСКО.
Правовой вакуум и новый этап после принятия Закона «О вероисповедании и религии» 2026 года
Стремительное развитие религиозной жизни в цифровой среде выдвигает новые требования и к государственному управлению этой сферой.
По словам эксперта До Хыонг, Закон «О вероисповедании и религии» 2016 года не содержал ни одной нормы, непосредственно регулирующей религиозную и культовую деятельность в интернете, социальных сетях или на цифровых платформах.
Этот правовой пробел приводил к тому, что регулирование такой деятельности в основном осуществлялось на основе Закона о кибербезопасности и общих нормативных актов, регулирующих использование интернета, тогда как практика религиозной деятельности в цифровой среде развивалась всё более динамично.
Переломным моментом стало принятие Национальным собранием Закона «О вероисповедании и религии» 2026 года, который вступит в силу с 1 января 2027 года.
Впервые деятельность в сфере вероисповедания и религии в киберпространстве получила официальное закрепление в профильном законодательстве. Закон также чётко определяет ответственность государственных органов, организаций и физических лиц при осуществлении религиозной деятельности в цифровой среде; устанавливает перечень запрещённых действий и требует, чтобы религиозные организации закрепили в своих уставах положения, определяющие ответственность за осуществление деятельности в киберпространстве.
Помимо регулирования религиозной деятельности в цифровой среде, закон предусматривает создание государственной базы данных по вопросам вероисповедания и религии, а также содействие цифровой трансформации системы государственного управления в данной сфере.
По мнению экспертов, законодательное закрепление религиозной деятельности в киберпространстве не только устраняет существующий правовой вакуум, но и свидетельствует о новом этапе развития государственного управления, соответствующем реалиям формирования цифрового общества.
Сохранение сакральных ценностей в эпоху ИИ
Наряду с новыми возможностями цифровая среда порождает и немало серьёзных вызовов. Как отмечает До Хыонг, сегодня любой пользователь социальных сетей может интерпретировать религиозное учение, вследствие чего религиозный авторитет уже не принадлежит исключительно официально подготовленным священнослужителям и представителям духовенства. Это создаёт риск искажения вероучения, коммерциализации духовной жизни или использования религии в иных целях.
Киберпространство также становится средой распространения суеверий и предрассудков, деятельности организаций, прикрывающихся религией, а также искажённой информации и материалов, разжигающих рознь и использующих религиозные чувства для распространения дезинформации.
Заместитель председателя и Генеральный секретарь Совета правления Буддийской сангхи Вьетнама Тхить Дык Тхьен отметил, что развитие интернета, искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых платформ оказывает глубокое влияние как на религиозное поведение людей, так и на способы выражения веры.
В качестве примера он привёл опыт ряда стран, где уже проводились эксперименты по использованию роботов с ИИ для разъяснения религиозного учения и ответов на вопросы, связанные с религией. Подобная практика, по его мнению, требует проведения дополнительных исследований и совершенствования правовых норм, регулирующих применение ИИ в сфере вероисповедания и религии.
По мнению экспертов, главный вызов сегодня заключается не в самих технологиях, а в том, каким образом ими управлять, чтобы одновременно гарантировать свободу вероисповедания и предотвращать злоупотребление религией, способное нанести ущерб общественному порядку и традиционным культурным ценностям.
Чтобы технологии служили гуманистическим ценностям
По мнению представителя ЮНЕСКО, цифровая трансформация в сфере культурного наследия – это не просто вопрос технологий, а прежде всего вопрос человека, эффективного управления и культурной ответственности.
Государствам необходимо создавать безопасные и устойчивые экосистемы культурных данных, обеспечивать защиту культурных прав и прав собственности местных сообществ, а также гарантировать каждому возможность доступа к цифровым культурным ресурсам и пользования ими.
Опираясь на практику религиозной деятельности во Вьетнаме, пастор Нгуен Хыу Мак отметил, что важнейшей задачей цифровой эпохи является ответственное, честное и гуманное использование технологий.
«Технологии могут меняться очень быстро, однако нравственные ценности, любовь и человеколюбие остаются неизменными», – сказал он.
По словам пастора, в цифровую эпоху человек живёт не только в реальном мире, но и присутствует в киберпространстве. Он призвал верующих использовать технологии ответственно, честно и гуманно, распространять добро вместо того, чтобы сеять рознь и негатив. Для тех, кто верует в Господа Иисуса Христа, принцип почитать Бога и любить ближнего означает не только участие в религиозной жизни, но и проявляется в отношениях с семьёй, Церковью, обществом и государством; в любви к людям, уважении закона и личном вкладе в строительство всё более процветающего Вьетнама.
«Если каждый человек будет жить достойно и ответственно, то и цифровое общество станет позитивной, безопасной и полной надежды средой для будущих поколений», – отметил в заключение пастор.