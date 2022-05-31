Сохранение Мавзолея Хо Ши Мина - символа дружбы между Вьетнамом и Российской Федерацией

Генерал-майор Буй Хай Шон, исполняющий обязанности председателя Правления Мавзолея и глава Командования по охране мавзолея президента Хо Ши Мина выступает на мероприятии. Фото: Чан Хьеу/ВИА

По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в России, 30 мая в Москве с согласия Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Правление Мавзолея Хо Ши Мина в координации с посольством Вьетнама в Российской Федерации и Всероссийским научно-исследовательский институтом лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) организовали конференцию, посвященную подведению итогов 30-летнего прямого сотрудничества для долгосрочного сохранения и абсолютной защиты тела президента Хо Ши Мина (1992 - 2022).

На конференции генерал-майор Буй Хай Шон, исполняющий обязанности председателя Правления Мавзолея и глава Командования по охране мавзолея президента Хо Ши Мина, подчеркнул, что Президент Хо Ши Мин является великим лидером вьетнамского народа.

После смерти дяди Хо потребность поколений вьетнамцев в посещении Мавзолея Президента стала страстным желанием. Это является основой партнерства между Правлением Мавзолея и ВИЛАР в деле защиты тела дяди Хо.

С 1992 года Правление Мавзолея и ВИЛАР перешли на механизм прямого сотрудничества по защите тела дяди Хо, успешно реализовали 5 соглашений о сотрудничестве и в настоящее время реализуют соглашение о сотрудничестве на 2021–2025 годы.

В последние 30 лет Правление Мавзолея непосредственно охраняло и защищало тело президента Хо Ши Мина; обеспечивая условия для посещения Мавзолея соотечественниками и иностранными гостями. 30 лет прямого сотрудничества Правления Мавзолея и ВИЛАР показывают, что этот механизм работы дает практические результаты, и самое главное, что тело Президента Хо Ши Мина находится в целости и абсолютной безопасности.

Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой подтвердил, что отношения между двумя странами представляют собой близкие и стабильные отношения верных друзей. Он также выразил уверенность в том, что следующие поколения людей двух стран будут и впредь культивировать всестороннее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Российской Федерацией. Посол Кхой высоко оценил эффективную поддержку Вьетнама со стороны российских специалистов во многих областях, в том числе и сотрудничество по обеспечению абсолютной безопасности и защиты тела Президента Хо Ши Мина.

Посол Данг Минь Кхой подчеркнул: «Сотрудничество между двумя странами в этой области на протяжении более 50 лет развивается очень успешно. Бывшие советские специалисты и нынешние российские друзья посвятили свои сердца все самые искренние чувства Президенту Хо Ши Мину, любовь к стране и народу Вьетнама, помогали нам преодолеть все трудности и испытания. Сегодня каждый из нас, кто идет в мавзолей, чтобы навестить президента Хо Ши Мина, видит, что тело дяди Хо такое же, как и 53 года назад, когда он ушел от нас. Это имеет большое значение».

Директор ВИЛАР академик, Н.И. Сидельников сказал, что в последние годы ВИЛАР в координации с Правлением Мавзолея создали Государственный медицинский научный совет Вьетнама и России для проверки и оценки состояния тела Хо Ши Мина. В 2019 году Государственный медицинский научный совет, в состав которого вошли эксперты из двух стран Вьетнама и Российской Федерации, оценил результаты защиты тела президента Хо Ши Мина и пришел к выводу, что тело Хо Ши Мина спустя 50 лет находится в очень хорошем состоянии, а изменения каких-либо показателей по сравнению с данными в протоколах предыдущих проверок не обнаружены.

Выступая на конференции, делегаты подчеркнули достижения 30-летнего прямого сотрудничества между Правлением Мавзолея и ВИЛАР, отметив, что его цель в том, что тело президента Хо Ши Мина продолжает находиться в целости и абсолютной безопасности. Этот успех является символом традиционного дружественного сотрудничества между Правлением Мавзолея и ВИЛАР в частности и между Вьетнамом и Российской Федерацией в целом.

Также на этой конференции Правление Мавзолея президента Хо Ши Мина огласило Решение президента Социалистической Республики Вьетнам о награждении медалью труда III степени 1 коллектива и 3 отдельных лиц; Медалью Дружбы 6 лиц, являющихся должностными лицами и экспертами Российской Федерации, добившихся выдающихся достижений за 30 лет непосредственного сотрудничества в выполнении задачи по долгосрочному сохранению и абсолютной защите тела президента Хо Ши Мина.