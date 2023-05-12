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Сохранение культурных ценностей Старого квартала Ханоя при городской реконструкции
Старый квартал, занимающий площадь 82 гектара, включая 10 кварталов района Хоанкьем, является сокровищницей культуры, истории и архитектуры Ханоя и страны в целом.
Он известен как древнее городское наследие, связанное со становлением и развитием Тханглонг - Ханоя, с целым рядом ремесленных и торговых занятий, составляющих гильдии, отражающие особенности жителей столицы.
Он известен как древнее городское наследие, связанное со становлением и развитием Тханглонга – Ханоя, с целым рядом ремесленных и торговых видов деятельности, образующих гильдии, отражающие особенности жителей столицы.
Старый квартал простирается на 79 улиц и ограничен улицей Ханг Дау на севере, улицей Фунг Хынг на западе, улицами Чан Куанг Кхай и Чан Нят Зуат на востоке, а также улицами Ханг Бонг, Ханг Гай, Кау Го и Ханг Тхунг на юге. Старый квартал представляет собой систему из 121 памятника с полным спектром религий и верований, таких как общинные дома, храмы, пагоды, актовые залы, мечети, святыни..., а также более 200 объектов особой ценности.
Требования развития и урбанизации современного города бросают существенный вызов этим ценностям.
Власти района Хоанкьем уделили особое внимание восстановлению и благоустройству 22 памятников и 24 старинных домов. Также была модернизирована система городской технической инфраструктуры.
Реализация проекта по восстановлению фестивалей в Старом квартале свидетельствует об усилиях района Хоанкьем по сохранению нематериального культурного наследия. В районе было восстановлено 14 фестивалей, в том числе семь фестивалей районного уровня и семь фестивалей на уровне квартала.
Примечательно, что была повышена роль местных жителей в охране культурного наследия, в то время как был создан механизм сотрудничества между сообществом, бизнесом и местными органами власти в управлении, сохранении и продвижении ценностей культурного наследия.
Чан Тхуй Лан, заместитель главы правления озера Хоанкьем и Старого квартала, сказала, что ее агентство регулярно организует культурные и художественные программы и другие мероприятия на памятниках района, уделяя особое внимание знакомству с образом жизни ханойцев, восстановлению ювелирного фестиваля, организации периодических выступлений традиционной музыки, а также знакомству с традиционными ремесленными деревнями и ремесленными улицами в Старом квартале.
Во всех этих программах принимает активное участие местное население, способствуя управлению и сохранению культурного наследия Старого квартала на устойчивой и долгосрочной основе.
Ресурсы были направлены на реконструкцию сооружений, оставшихся со времен французского колониального периода около века назад, таких как штаб-квартира полиции района Хоанкьем (улица Чанг Тхи, дом 2), штаб-квартира полиции района Кыа Донг (улица Нгуен Куанг Бить, дом 18), детский сад 1 июня (улица Нгуен Куанг Бить, дом 23) и средняя школа Чынг Выонг (улица Ханг Бай, дом 26). Проекты по консервации придали новый облик архитектурным произведениям в Старом квартале, тем самым представляя и продвигая ценность наследия Ханоя среди людей.
В настоящее время район Хоанкьем инвестирует средства в реконструкцию архитектуры и ландшафта улицы Чанг Тьен и завершает проект по восстановлению виллы на улице Чан Хынг Дао, дом 49.
Председатель Народного комитета района Хоанкьем Фам Туан Лонг сказал, что власти и население города в целом и района Хоанкьем в частности всегда придают большое значение и полны решимости сохранять и развивать ценности культурного, исторического и архитектурного наследия Старого квартала, считая это ключевой задачей и ответственностью как властей, так и общества.
Сохранение, восстановление и продвижение ценностей наследия Старого квартала с помощью конкретных программ и планов способствовали социально-экономическому развитию района Хоанкьем и Ханоя в целом, а также привлечению большего числа гостей в столицу, подчеркнул Лонг.