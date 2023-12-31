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Сохранение культурных ценностей народностей Центрального нагорья

Фестиваль культуры, спорта и туризма народностей Центрального нагорья впервые прошел в провинции Контум в 2023 году, с участием более 600 актеров и ремесленников, представляющих этнические меньшинства в 5 провинциях Центрального нагорья. Посредством мероприятий, имеющих культурную самобытность, ремесленники и актеры подарили посетителям много интересных, уникальных впечатлений, запечатлев картины повседневной жизни братских народностей. Таким образом, они способствуют сохранению традиционных ценностей и дальнейшему укреплению солидарности между этническими сообществами.

В рамках фестиваля (с 29 ноября по 1 декабря) делегация из провинций Контум, Жалай, Даклак, Дакнонг и Ламдонг провела множество специальных мероприятий, таких как: демонстрация представлений фестиваля, ритуалов этнической традиционной культуры; выставочное пространство для представления, продвижения местных традиционных культурных продуктов; экспозиция, представление местной традиционной  кухни; Фестиваль искусств и показ костюмов народностей Центрального нагорья, Выставка по культурным особенностям этническим народностей Центрального нагорья в культурном сообществе вьетнамских народностей.

Провинция Контум выделила более 6,6 миллиарда донгов на реализацию стратегии этнической работы на период 2022-2023 годов, которая направлена на восстановление, сохранение и развитие традиционной культурной самобытности, фестивалей народности Ромам; исследование, инвентаризация, сбор, сохранение и демонстрация традиционного культурного наследия этнических меньшинств; создание туристических продуктов и развитие туризма; производство продукции для развития туризма; организацию учебных занятий, профессиональной переподготовки, преподавание нематериальной культуры; оказание поддержки строительству традиционных культурных моделей, оборудования в деревнях и поселках в этнических меньшинствах и горных районах…

Заместитель директора департамента культуры, спорта и туризма провинции Контум Фан Ван Хоанг сказал, что в ближайшее время провинция сосредоточится на реализации основных задач по сохранению, восстановлению и продвижению ценностей традиционной культуры дома Ронг этнических меньшинств в период 2021-2025 годов; проекта «Сохранение и продвижение культурного наследия культурного пространства гонгов на период 2021-2025 годов» в этом районе; сохранение традиционных костюмов и составление научных отчетов о культурном наследии, представленных на всех уровнях регистрации и признания.

По данным Министерства культуры, спорта и туризма, Центральное нагорье является одним из шести основных экономических регионов страны, где проживают различные  этнические группы. Каждая этническая группа состоит из множества местных групп и имеет свои собственные культурные особенности, сформированные на основе культурных сходств региона, несущие в себе колорит Центрального нагорья, составляющие вьетнамскую культуру, богатую самобытностью.

На сегодняшний день Центральное нагорье также является местом, где сохраняются многие объекты материального и нематериального культурного наследия, чрезвычайно самобытные, богатые как историческими, так и эстетическими ценностями, такие как Домронг, Длинный дом, фестивали и сокровища фольклора с эпическими песнями, древними рассказами, баснями и самобытными народными песнями.

Партия и государство всегда уделяют особое внимание всестороннему и устойчивому развитию Центрального нагорья. В частности, определить «Создание передовой культуры Центрального нагорья, богатой этнокультурной самобытностью, единством в разнообразии, уважением к различным культурным ценностям между этническими группами, рассматривая это как движущую силу и основу для развития и международной интеграции региона».

ИЖВ/ВИА

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