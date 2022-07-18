Сохранение культурной ценности ремесленных деревень в сочетании с ведением туристического бизнеса

Вице-премьер-министр Ле Ван Тхань на днях подписал Решение № 801/QD-TTg об утверждении «Программы сохранения и развития вьетнамских деревень традиционных ремесел на период 2021–2030 гг.»..

Целью Программы является сохранение и развитие ремесленных деревень для сохранения и популяризации ценностей и традиционной культурной самобытности вьетнамских ремесленных деревень, содействия развитию производства и повышения конкурентоспособности, добавленной стоимости продукции ремесленных деревень; создание рабочих мест, увеличение доходов людей; защита ландшафта и окружающей среды, строительство жилых районов и культурных деревень, способствование устойчивому социально-экономическому развитию сельских районов.

Программа направлена на восстановление и сохранение к 2030 году не менее 129 традиционных ремесел и 208 деревень традиционных ремесел, находящихся под угрозой исчезновения или утраты; признание 213 новой профессии и 96 новых деревень традиционных ремесел; развитие около 301 ремесленной деревни в сочетании с ведением туристического бизнеса; эффективную деятельность более 80% традиционных ремесленных поселков и ремесленных деревень.

4 основные задачи

Программа направлена на то, чтобы 100% работников ремесленного поселка прошли обучение, переподготовку для повышения профессиональных навыков, навыков охраны труда и базовых знаний в области информационных технологий; не менее 50% ремесленных деревень имели продукты, защищенные товарными знаками.

А также Программа направлена на то, чтобы средний темп роста стоимости продукции ремесленных деревень составлял около 10% в год; увеличился экспортный оборот изделий кустарного промысла ремесленных деревень примерно до 6 млрд. долл. США. 100% производственных предприятий и домовладений в ремесленных поселках соблюдали требования по охране окружающей среды.

Для достижения вышеуказанных целей Программа предлагает решить четыре ключевые задачи: повышение роли ремесленников и квалифицированных рабочих; сохранение и развитие традиционных ремесел и традиционных ремесленных деревень; продвижение ремесленных деревень в сочетании с ведением туристического бизнеса, и строительство новых сельских районов; развитие обеспечивающих традиционные культурные ценности, экологически чистых и устойчиво развивающихся новых ремесленных деревней.

Развитие ремесленных деревень в сочетании с ведением туристического бизнеса

В частности, в рамках Программы будет разработан план по восстановлению и сохранению традиционных ремесел и деревень традиционных ремесел, которым грозит исчезновение или утрата; поддержке традиционных ремесел и деревень, которые были признаны и эффективно функционируют, восстановлению и украшению реликвий, связанных с ремесленными деревнями, восстановлению и организации фестивалей, фольклорных мероприятий, пропаганде культурных ценностей профессий и ремесленных деревень в формировании среды культурного туризма; организации связи цепочки добавленной стоимости, развитию ремесленных деревень в сочетании с ведением туристического бизнеса, способствуя экономическому развитию сельских районов и новому строительству сельских районов; развитию новых ремесленных деревней, обеспечивающих традиционные культурные ценности, экологически чистых и устойчиво развивающихся новых ремесленных деревней.